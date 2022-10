Aquests dies potser han vist un parell de músics gravant el so de la ciutat. Ja porten hores d’enregistraments i a la nit ho compartiran a través del web de la fira. Serà el regal sonor de la Mediterrània pels seus 25 anys. Hi treballaran fins a l’últim moment però ja tenen clar com ha de ser l’inici. Dijous al matí van pujar al campanar de la Seu i van veure la ciutat amb perspectiva. «Vam gravar la repicada de quarts de nou», explica Joan Cot, músic especialitzat en l’electrònica.

Com que qui l’acompanya és el flabiolaire Pau Benítez també va fer-hi un solo. «Va ser una gravació bastant pura», recorden. Benítez és un assidu a la fira. Aquest any hi ha actuat amb el duet Quedem en Paus, que es va poder escoltar a l’Hostal Càntut. També va venir fa 10 anys amb el grup Borinots Tqt i, l’any passat, amb La Gravetat de Coulomb. «Els flabiolaires no solem sortir de la nostra zona de confort», confessa Benítez, que és professor al Centre Artesà Tradicionàrius. «Però tots dos som de Mataró i ens vam animar». El resultat final serà una combinació del flabiol, de Manresa durant la fira i, a la vegada, la manipulació sonora amb un ordinador. Com que és la suma de tres elements han posat al projecte el nom de Narro, que és la manera com es deia a Manresa el tres en ratlla.