A l'espera dels darrers espectacles en sales i de la cloenda, amb un espectacle de dansa vertical a la façana del Conservatori de Música de Manresa, els promotors de la Mediterrània han valorat, en especial, el retorn a "ple rendiment" d'un mercat que ha recuperat el pols del carrer i ha resistit la guitza de la pluja amb només una cancel·lació. El públic ha respost a les propostes que novament oferien espectacles a l'exterior -en especial els itinerants i la tradicional trobada castellera- en una edició que ha celebrat els 25 anys amb un clar accent manresà i del territori. La vint-i-sisena es farà del 5 al 8 d'octubre del 2023.

Marala, Cocanha amb Tarta Relena i Los Sara Fontán, Júlia Colom, Solc, Fiblades, Maria Ribera, Zum-Zum Teatre o Mos Maiorum han estat alguns dels artistes que han exhaurit entrades. La trentena d'espectacles de pagament han tingut una mitjana d'ocupació del 81 %, unes dades "molts similars" a les tres edicions anteriors, tot i la pandèmia, amb 23 funcions exhaurides. El que ha canviat radicalment respecte els dos anys de pandèmia és el que no es pot comptabilitzar: el públic que ha omplert els espais al carrer, ja sigui el pati del Kursaal, la plaça Sant Domènec o els celebrats amb itinerància. Jordi Fosas, director artístic de la Mediterrània, apuntava aquesta tarda una percepció "emocional" que es traduïa en les "ganes de fer fira, les nostres" però també les de rebre-la, com els "professionals i el públic, que ha cantat i ha ballat" com fa dos anys. O més.

Fosas presentava aquesta tarda les dades de la vint-i-cinquena edició de Mediterrània a la Casa Lluvià, seu de la fira, acompanyat d'Adelaida Moya, directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, Marc Aloy, alcalde de Manresa i Anna Crespo, regidora de Cultura. Fosas ha subratllat la "consolidació" de l'àrea professional al centre de la ciutat, al Casino, i el retorn dels programadors internacionals al mercat manresà, 141 dels 1122 inscrits (el 12 %): "novament, hem superat el miler de professionals". També ha posat l'accent en els nous espais escènics, com la Fàbrica Nova, que ahir s'omplia per veure dansa d'arrel bagenca amb Fiblades i la plaça de la Música, on avui es farà el tancament de la fira.

Per al director artístic, aquesta ha estat, també, una fira "provocadora" que vol comprar i vendre espectacles però que també genera 'context'. I ha posat com a exemple l'Hostal Càntut, un èxit d'una edició que buscava la participació "comunitària". Però si hi havia alguna cosa de la qual Fosas se sentia especialment orgullós és dels primers fruits de l'Obrador d'Arrel i el Pla Impuls a la dansa d'arrel, dos projectes que es treballen al llarg de tot l'any. L'Obrador ha suposat gairebé "un terç de la programació total de la fira, amb 23 nous projectes", com l'espectacle inaugural; o el muntatge de l'Esbart Manresà, encabit al Pla d'Impuls a la dansa d'arrel.

Tant Adelaida Moya com Marc Aloy, han destacat, també, aquesta tornada a la "normalitat". Moya apuntant la virtut d'una Mediterrània com a espai per "trencar tòpics i prejudicis sobre la cultura popular" i refermant el compromís de la Generalitat amb el mercat estratègic manresà i Aloy celebrant que l'edició dels 25 anys s'hagi vinculat a la gran eefmèride de la ciutat aquest 2022: l'estada de Loiola amb dos "potents" espectacles amb entitats de la ciutat.