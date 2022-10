Multicinemes Bages Centre projecta novament avui (11.30 h) el film Primer aniversari, que, amb el subtítol de «la pel·lícula inacabada», van rodar els manresans Pere Claret, Manel Arrufat i Josep Renalias durant cinc anys quan, fa més de quatre dècades, volien commemorar el primer any que feien cinema. El juliol van fer l’estrena, també al multisales manresà i davant més de dos-cents convidats, en pantalla gran, d’un film començat en súper-8 el 1976 i acabat ara. La història s’inicia el 1975, quan un grup de joves d’entre 14 i 18 anys encapçalat per Claret, Arrufat i Renalias va començar a fer cinema en súper-8. La seva afició els va portar a presentar curtmetratges als concursos organitzats per l’entitat Film Club Manresa. El 1976 van començar aquesta pel·lícula, que va quedar inacabada. Fins enguany. El film, gravat en 12 localitzacions diferents, a part de Manresa, du l’espectador a fer un viatge en el temps, a l’època de la Transició.