La rua del bestiari festiu retorna l’essència del carrer a la Mediterrània

El foc va derrotar l’aigua en el combat dels elements i la Mediterrània va recuperar així l’essència de la fira de carrer en una rua de bestiari festiu que va congregar sis figures d’arreu del país en un recorregut de dues hores seguit amb molta expectació entre el claustre del Museu de Manresa i la plaça de Crist Rei. La temuda pluja va ensenyar la poteta a primera hora de la tarda i pocs minuts abans de l’inici de la itinerància liderada per Xàldiga, però només va ser un principi d’amenaça perquè el cel es va calmar i el foc que emergia de les boques de les bèsties va senyorejar la nit manresana en la penúltima jornada de la fira.

La Mediterrània postpandèmia necessita fer balanç amb el carrer com un dels actius recuperats. Tot i que ahir no es va repetir la marea ciutadana d’ocasions anteriors, la fira va tornar a celebrar la festa itinerant a l’aire lliure. La Trobada de Bestiari era la gran oportunitat per assolir l’objectiu, ja que la resta de la programació outdoor del 25è aniversari és estàtica en places com Sant Domènec, Sant Ignasi Malalt i la plaça Major, amb l’espectacular exercici de funambulisme i acrobàcies de l’espectacle inaugural al qual va assistir el president Pere Aragonès poques hores abans que el Govern saltés pels aires.

Després del plugim molest del divendres, ahir l’aigua va fer poc la guitza a l’organització i molts manresans van acompanyar els espectacles programats. Fins i tot les proves de so despertaven interès, com les que va dur a terme el grup balear Abeniara a Sant Domènec després de l’hora de dinar: hi va haver fragments de cançó interpretats per les artistes per testar la qualitat de la microfonia que van rebre aplaudiments talment com si el concert ja s’hagués iniciat.

Anècdotes al marge, el plat fort de la jornada es va viure amb l’arribada de la foscor. Concentrats al claustre del Museu de Manresa, la mitja dotzena d’elements del bestiari van començar la itinerància: l’Asmodeu de Xàldiga Taller de Festes; la Víbria Trempada, de Badalona Bèsties de Foc; Folqui de Foc, del Folcat Diabòlic de l’Hospitalet de Llobregat; Helena Muarena la Sirena, de la Colla de Diables Tronats de Mar de Vilanova i la Geltrú; Abraxas, dels Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga de Palau-solità i Plegamans; i el Boc de Can Vernet, dels Diables de Sant Cugat, amb dues cabretes portades per infants.

Després d’una primera actuació amb foc a la plaça de Sant Ignasi, seguida per un públic nombrós des del xiulet inicial, la rua, amb l’animació impagable dels tabalers de cada colla, va donar mitja volta fins a la plaça del Remei, on altra volta van giravoltar les bèsties una per una regalant als nombrosos telèfons que les enregistraven un munt de vídeos i fotografies per penjar a les xarxes.

El ritual es va repetir a la plaça de l’Hospital, la plaça Europa i, després de fer transitar la comitiva per davant de Sant Domènec i el lateral del primer tram del Passeig, on els tabals van emmudir per respectar l’actuació de dansa que s’estava realitzant al pati del Kursaal, la festa final, amb les sis figures traient foc pels queixals alhora a la plaça de Crist Rei. El foc va esquivar l’aigua i la Mediterrània va poder celebrar així novament un esclat de carrer.