Divendres que ve, 14 d’octubre, es farà un acte de reconeixement al sallentí Albert Benet i Clarà (1941-2012), doctor en història i destacat investigador medievalista, coincidint amb el desè aniversari de la seva mort. L’acte es farà a les 8 del vespre a l’Espai Cultural Fàbrica Vella de Sallent i l’impulsa la Comissió d’Homenatge a Albert Benet i Clarà, que integren els Amics de l’Art Romànic del Bages, la revista literària L’Esparver, el FAES (Foment Arqueològic Excursionista Sallentí) i La Trenta-sisena, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sallent.

Clarà, investigador incansable i prolífic, es va especialitzar sobretot en l’estudi de l’alta edat mitjana. D’entre la seva bibliografia, destaca Història de Manresa. Dels orígens al segle XI (1985) i també donà a conèixer les cartes d’empenyorament del castell de Sallent, datades del 1022; així com l’estudi a fons tant del castell com de la seva església. Per tant, també es commemorarà el mil·lenari d’aquestes cartes.

La ponència de reconeixement i commemoració de l’acte anirà a càrrec de Josep Maria Sans i Travé , doctor en història i exdirector de l’Arxiu Nacional de Catalunya. Jordi Moltó, conseller en cap de la Trenta-sisena, farà la presentació i Oriol Ribalta, alcalde de Sallent, farà la cloenda. A les 11 del matí, al castell de Sallent, es farà la inauguració de les plaques de memòria i, seguidament, a la seva casa natal i al cementiri. És previst que l’any que ve es facin dos actes més d’homenatge a Manresa.