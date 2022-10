Un disc que veurà la llum l’any 2023 i un llançament de single "imminent". L'olesana Chanel Terrero va celebrar amb aquestes dues notícies la seva incorporació a l'equip de Sony Music, un anunci que va fer públic dijous passat i que ja ha despertat la curiositat dels fans de l'artista de la regió central per conèixer més novetats del seu primer projecte discogràfic. La representant d'Espanya en l'última edició del certamen d'Eurovisió no ha volgut fer esperar els seus seguidors i, des de l'anunci del canvi de discogràfica, la cantant ha deixat un seguit de pistes a les xarxes socials sobre el nou senzill després de l'èxit de SloMo.

Des de dijous passat, totes les publicacions de l'olesana a Instagram i Twitter contenen un element en comú. Es tracta de la lletra K. Terrero ha destacat aquesta consonant en els missatges que acompanyen els vídeos i les fotos de les seves xarxes socials.

"K feliz estoy", "WorKs Awards", "Hoy es un dia important, y no, no voy a esKiar" són algunes de les frases que han generat dubtes i han suscitat múltiples teories entre els usuaris sobre la relació de la lletra K i el nou senzill de la cantant.

Les sospites dels usuaris van créixer dissabte quan la cantant va fer una piulada dirigida als seus seguidors on els preguntava quins plans tenien per la jornada. El tuit va obtenir 273 respostes, moltes de les quals van ser comentades per Chanel. En totes elles, l'artista va substituir en alguna paraula la lletra C per la K, emfatitzant d'aquesta manera que la consonant juga un paper clau en el seu pròxim llançament.

Veeeeee!!!! Te va a sentar bien pa la mente tb! El kuerpo es nuestro templito🫶🏾 — Chanel Terrero (@ChanelTerrero) 8 de octubre de 2022

Mira, no puc més con la K. ESTOY MUY NERVIOSA. Dinos otra letra — Nohayimi Tasione 🥭 (@Maria93c) 8 de octubre de 2022

Komer pizza tiempre es bien!! Mejórate ✨🫶🏾 — Chanel Terrero (@ChanelTerrero) 8 de octubre de 2022

La cantant encara no ha revelat el motiu de la seva obsessió per aquesta lletra de l'abecedari ni la relació que pot arribar a tenir amb el seu nou projecte. En un comunicat emès després d'abandonar BMG i tancar el seu fitxatge per Sony Music - discogràfica que treballa amb artistes com Rosalía i Beyoncé-, l'olesana va expressar la seva emoció de començar un "viatge increïble" que és "només el començament".