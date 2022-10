Després dels tres concerts de primavera, el cicle Tarima torna aquesta tardor a la sala Els Carlins amb un concert de la menorquina Anna Ferrer, el diumenge 23 d’octubre (19 h), i una bateria de tres concerts consecutius al Tarima Festival, que inclourà el solsoní Eduard Gener, Joina i Mar Pujol, el dissabte 19 de novembre (a partir de les 6 de la tarda). Tots els concerts formen part de la campanya «Fem soroll per fer teatre», que té per objectiu recaptar diners amb la venda d’entrades per amortitzar la compra del nou equip de so de la sala que es va fer l’abril del 2021. Les entrades, que ja són a la venda, costen 12 euros el preu òptim i 10 euros el preu mínim en el cas del concert d’Anna Ferrer; i 20 euros el preu òptim i 15 euros el preu mínim, en el cas del Tarima Festival, amb dret als 3 concerts.

Ferrer visitarà la capital del Bages per presentar-hi Parenòstic, el seu últim treball, guardonat amb el premi Altaveu 2022. Parenòstic, amb un espectacle dirigit per El Niño de Elche, és la culminació del procés personal i artístic de la menorquina en què posa en equilibri els seus dos universos: la tradició i la creació. Anna Ferrer va iniciar la seva carrera en solitari el 2017, amb la publicació del seu primer disc, Tel·lúria, que ret homenatge a la seva Menorca natal. El 2019 publica Kronia, el seu segon treball, on eleva el folklorisme a una sonoritat més universal. La fórmula del Tarima Festival comptarà amb Eduard Gener (Solsona, 1985), que acaba d’editar el seu cinquè treball, Swing de comarques (Jezz, 2022), un homenatge al músic autodidacte de poble format per deu temes de swing amb punts de blues, ritmes negres, jazz i gòspel. El cantautor solsoní, que actuarà a les 9 del vespre, mostra un repertori de lletres poètiques inspirades en la seva terra. Una proposta que ell mateix situa entre el trobador i el pianista de blues. A Swing de comarques, que arriba un any després del treball Enyoro el teu amor tan dolç, s’acompanya d’Andreu Moreno a la bateria, Toni Vilaprinyó al baix i Montserrat Isanta als cors. Un altre ingredient de la fórmula serà la guitarrista i cantant del Lluçanès Mar Pujol, que arrencarà les actuacions a les 6 de la tarda. Música, dones i vida rural són els tres pilars que inspiren les seves composicions. I la fórmula del Tarima Festival es completa amb Joina, una artista empordanesa difícil d’emmotllar en un sol gènere musical, que actuarà a les 7 del vespre. Es va estrenar amb Companyes, que neix fruit d’una estada a París, un àlbum reivindicatiu centrat en la figura de la dona. Després de dos anys girant, va publicar Òrbita 9.18, un treball més introspectiu.