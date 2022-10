Santi Carulla ha exhaurit les entrades per al concert d’aquest dijous (19 h) a la Sala Petita del Kursaal de Manresa, en el marc de la programació d’El Club de la Cançó. Qui va ser el carismàtic cantant de Los Mustang, ja va ser a El Club de la Cançó el 2014 i ara hi torna, amb el mateix acompanyament que podria sonar en un disc, però amb el so pregravat per tal de fer un viatge sentimental al passat. Als 60, Los Mustang van arrasar al mercat hispà amb versions de grans èxits internacionals.