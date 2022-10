TV3 ha anunciat l'inici del càsting de concursants per a la segona edició del fenomen televisiu Eufòria. Des d'aquest dimarts ja hi ha actiu el lloc web on cal inscriure's per optar a formar part de la nova fornada de concursants del xou musical. La primera edició del programa, que va guanyar la gironina Mariona Escoda, va comptar amb la participació del santfruitosenc Pedro da Costa. El bagenc va arribar fins a la segona semifinal, on va quedar en quarta posició.

Unes 130 persones donen escalf des de Sant Fruitós a Pedro, que queda a un pas de la final d'«Eufòria» Els aspirants poden registrar-hi les dades personals entrant en aquest enllaç i, automàticament, reben un correu amb els passos que cal seguir per completar el procés. Hauran d'omplir un qüestionari, enviar fotografies i pujar tres vídeos breus presentant-se i demostrant les habilitats cantant en català i en un altre idioma de lliure elecció. Tot aquest procés es farà de forma virtual i s'acabarà el 16 de novembre. Un cop acabat el període d'inscripció es farà una primera selecció de concursants, que passaran a la segona part de càsting, ja presencial. De la segona ronda en sortirà la selecció definitiva. A la primera edició del concurs s'hi van presentar més de 1.500 persones d'arreu del territori. S'espera que la segona edició superi aquest nombre i opti a convertir-se en un dels càstings més multitudinaris organitzats mai a Catalunya.