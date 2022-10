La setzena edició d’un dels festivals poètics i literaris de referència a Catalunya, el ‘Tocats de Lletra’ de Manresa, se celebrarà enguany del 18 al 30 d’octubre en diversos espais de la ciutat. El certamen presenta una trentena d’activitats per a tots els públics, i aquest any, dedica una especial atenció als joves, amb recitals poètics a les aules de Batxillerat, i als més petits de casa, amb propostes pensades expressament per a ells.

Com cada any, l’esdeveniment, que donarà veu a grans autors de referència i a joves promeses, amb un clar predomini de veus femenines, tornarà a fer protagonista la paraula amb homenatges a grans autors, recitals de poesia, espectacles, presentacions de llibres i converses amb escriptors.

El ‘Tocats de lletra’ es presenta aquest any amb el lema Acollits, un concepte universal i alhora, de plena actualitat, que també s’ha relacionat amb Manresa 2022, l’esdeveniment que commemora els 500 anys de l’acollida de la ciutat de Manresa a Sant Ignasi.

El programa, que se suma a la commemoració de l’Any Gabriel Ferreter i Joan Fuster, donarà espai a escriptors de renom com Juan Tallón o Manuel Baixauli i també a poetes emergents com Carla Marco Sellés, Eduard Olesti o Pep Sanz. A més a més, s’habilitaran dos punts de venda de llibres per tal de facilitar l’accés a l’obra dels autors amb la complicitat de les llibreries manresanes.

INSpirats, els poetes reciten als Instituts

Tres poetes, Josep Pedrals, Eli Sanz i Marçal Font Espí, entraran a les aules de diversos centres educatius per fer sentir directament la seva veu, seguint la línia del festival d’acostar la poesia als més joves. Com conceben la poesia, en què s’inspiren o com l’elaboren són alguns dels temes que explicaran als alumnes de batxillerat.

Art i literatura amb Juan Tallón

Com va poder desaparèixer d’un magatzem del Museu Reina Sofia una escultura de Richard Serra de trenta-vuit tones? Un autèntic misteri que és el fil conductor de l’última obra de l’escriptor gallec Juan Tallón, ‘Obra maestra’, una novel·la amb personatges reals i inventats, a mig camí de la ficció i el reportatge. Una conversa sobre la literatura de Tallón i els límits de l’art contemporani.

La llengua asturiana s’estrena a «País Petit»

País Petit torna a donar pes a les dones, a diferents llengües, cultures i formes d'explicar i sentir el món, aquest any amb la incorporació al recital de la llengua asturiana en veu de la poetessa Berta Piñán (Cangues d’Onís, 1963). Ho farà al costat de la gallega Alba Cid (Ourense, 1989), Premi Nacional de Literatura en la modalitat de Poesia Jove Miguel Hernández, i la basca Itziar Ugarte (Oñati, 1995), Premi de la Crítica. Amb elles, en català i com a gran amfitriona, una de les nostres millors poetes: Margarita Ballester (Barcelona, 1942).

Poesia per als més petits

Els més petits de casa també podran gaudir d’activitats pensades especialment per a ells. A P de poesia, Vanesa Amat i Pep Molist, dialogaran al voltant dels seus dos darrers llibres: Abecedari de cel i terra i Rastellera de colors de Pep Molist, respectivament. Per als infants també es representarà l’espectacle poètic ‘Piscina poesia’, de la Genovesa Narratives Teatrals, on la poesia pren vida de la mà d’un actor per deixar-nos descobrir que aquest art és potser la millor manera de salvar el món.

Dones que acullen paraules

Les dones juguen, com cada any, un paper clau al festival. El recital de cloenda n’és un exemple. A ‘Dones que acullen paraules’, quatre dones acullen, a través de la paraula, diferents formes d’interrogar el món. Elles són Laia Noguera, Vinyet Panyella, Teresa Pascual i Susanna Rafart, i la creació musical de Chiara Giani, Olga López i Maria Ribot.

Miralls de fàbrica

Dona nom a l’exposició inclosa en els actes commemoratius del 50è aniversari de la publicació del poemari ‘La fàbrica’ de Miquel Martí i Pol, en què els alumnes de l’Escola d’Art de Manresa n’han fet una interpretació lliure, a partir de la lectura dels poemes i una immersió, a través de fotografies, objectes i testimonis, en la vida quotidiana de les colònies tèxtils.

El festival és organitzat per l’Ajuntament de Manresa, el Gremi de Llibreters i Òmnium Cultural, amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes, de la Diputació de Barcelona i d’entitats del territori. El web de Tocats de Lletra centralitza la informació referent al festival, amb la programació de tots els espectacles.