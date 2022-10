Berto Romero i Andreu Buenafuente roden aquest dijous a Manresa una nova sèrie

Amb producció d’El Terrat per a Movistar, dilluns va començar a Barcelona el rodatge d’una nova sèrie amb el cardoní Berto Romero i Andreu Buenafuente que aquest dimecres ja s'ha traslladat a Manresa per organitzar els preparatius d’una filmació que es farà aquest dijous, al Centre Hospitalari i, també, al carrer de Víctor Balaguer, a la zona de Valldaura on s’ha avisat als veïns de la prohibició d’aparcar de 8 del matí a 10 de la nit. Es tracta d’una sèrie de sis capítols, segons ha pogut saber aquest diari.

També produïda per El Terrat (The Mediapro Studio) i WarnerMedia, la sèrie Maricón Perdido, creada per l’escriptor Bob Pop, amb la participació de Romero com a productor executiu, es va rodar en part el desembre del 2020 al Centre Hospitalari, un dels equipaments més cobejats darrerament per les productores. La Mesías, de Los Javis, també ha passat el darrer mes pel mateix escenari manresà.