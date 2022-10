RTVE ha escollit l'olesana Chanel Terrero per ser la intèrpret de la cançó de la Selecció Espanyola per al Mundial de Qatar. L'anunci s'ha fet aquest dijous a la nit durant l'emissió del programa musical Dúos Increibles de La 1. La cantant, que ha estat la representant de l'Estat al Festival d'Eurovisió 2022, posarà veu a Toke per donar suport a La Roja durant el Mundial de Futbol que se celebrarà del 20 de novembre al 18 de desembre a Qatar.

La notícia ha agafat desprevinguts els usuaris de les xarxes socials, que s'han mostrat sorpresos per la revelació. Molts d'ells han relacionat aquest tema amb el nou senzill de l'artista d'Olesa de Montserrat, ja que el títol de la cançó conté la lletra K, una consonant que Chanel ha utilitzat darrerament a les seves xarxes com a pista del seu nou treball. Finalment, l'artista ha confirmat durant una de les pauses de 'Dúos Increíbles' que Toke és el títol del seu pròxim senzill. Una cançó feta en equip i amb esperit d'equip "És una cançó de masses, és perfecte per a l'ocasió" ha comentat emocionada Chanel, després de revelar el nom de la cançó. Per a la creació del tema, la catalana ha comptat amb l'ajuda del compositor Leroy Sanchez i el coreògraf Kyle Hanagami. Ambdos van formar part de l'equip de Chanel durant la seva candidatura el passat mes de maig al festival d'Eurovisió. L'artista ha afegit que el senzill, així com va passar amb SloMo, contindrà una gran dosi de coreografia. pic.twitter.com/4nsivWETyT — Ξ𝗦𝗖 play (@esc_play) 13 de octubre de 2022 En els darrers dies, la cantant ha mostrat a través de les xarxes socials que es troba assajant amb el seu equip de ball, que inclou el collbatoní Pol Soto, per a poder gravar pròximament el videoclip oficial del tema. 🚨 Esta semana Chanel y sus bailarines estarán grabando el videoclip del próximo single de la artista.pic.twitter.com/TcSqtOHSFd — Chanel Terrero Spain (@ChanelTSpain) 12 de octubre de 2022 Aquest divendres, a les 12:30 hores, l'artista intervindrà en roda de premsa oficial per parlar més a fons del projecte i interpretar per primera vegada el single.