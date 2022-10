El periodista Marc Serena estrena a Manresa dos curts rodats a Ghana

Estrenats simultàniament al festival Black Star d’Accra, la capital de Ghana, i a la Filmoteca de Catalunya, en la sessió inaugural del Festival Terra Gollut, avui arriben a Manresa dos dels cinc curts d’animació documental d’una sèrie dirigida pel periodista manresà Marc Serena (1983), que torna a l’Àfrica per signar, ara, un treball col·lectiu que incideix en diferents aspectes de la societat ghanesa a través de la natura. El treball «molt coral», diu Serena, té la direcció de fotografia d’Abdul-Fatawu Tahiru i, com a sonista, Waris Abdallah Samulupo.

Rodats fa un any al nord d’aquest país africà, els dos curts que es projectaran aquest vespre abans de la sessió del Documental del Mes (Rebellion) són La història del chihaa i l’oraa (2 minuts) i Com fer un xilòfon (3 minuts i mig). El ghanès Rashid Abubakar, resident a Catalunya, és el productor dels curts i qui els presentarà aquest dijous (19 h) a l’Espai Plana de l’Om. D’ètnia gonja, és el fundador de l’ONG ghanesocatalana Cehda, que treballa temes mediambientals i impulsora del projecte documental, finançat per l’Agència Catalana de Cooperació.

Com explica Serena, a partir de la relació dels habitants amb els arbres i les plantes, els treballs -cadascun d’ells rodat en 5 de les llengües del país- ofereixen un «retrat social que parla del canvi climàtic, del paper de la dona i de la relació amb la medecina tradicional». No som tan lluny, diu. La desaparició de la natura, apunta, «es veu de manera similar tant a la capital ghanesa com a qualsevol altra ciutat occidental».

Per fer el primer curt, La història del chihaa i l’oraa, es va organitzar un concurs de dibuix entre 500 alumnes de la regió de Tuna-Kalba. Als nens i nenes que van fer els millors treballs se’ls va convidar a dibuixar una coneguda llegenda local on dos arbres parlen entre ells. Es dibuixos i collages resultants van ser després animats per l’estudi barceloní Taller Estampa. La història està explicada en llengua wala per una de les estudiants, Shabihatu Shaban Lubna. El segon curt, Com fer un xilòfon, reflexiona sobre la tala indiscriminada d’arbres -alguns considerats sagrats- que té lloc al nord de Ghana. Ho fa a partir del testimoni del pastor brifor Eliaja Darigomo, del poble de Bodi, que explica la manera tradicional com es talla la fusta per construir un xilòfon.

Aquest octubre els curts es projectaran al festival d’animació de Lagos (Nigèria) i, al desembre, al festival de curtmetratges musical Amua In-Edit d’Hondarribia.