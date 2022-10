‘Sisu’, amb quatre premis, i ‘Pearl’, amb dos, han estat les dues grans triomfadores del 55è Festival de Sitges. Dirigida per Jalmari Helander, ‘Sisu’ ha guanyat els guardons al millor llargmetratge; millor interpretació masculina per Jorma Tommila; millor fotografia i música. El cineasta Ti West ha rebut el guardó a la millor direcció per ‘Pearl’ i la protagonista del film, Mia Goth, el de millor interpretació femenina.

El palmarès també ha guardonat a ‘Project Wolf Hunting’, de Kim Hong-sun, amb el premi especial del jurat, i amb una menció especial, i ‘Fumer fait tousser’ i ‘Incroyable mais vrai’, les dues de Quentin Dupieux, s’han endut el guardó al millor guió ex aequo. El premi del públic ha estat per ‘Irati’, de Paul Urkijo.