Ple, amb les entrades esgotades, però sense aglomeracions i, el que també és important, amb el temps acompanyant. El nou Oh Festival als jardins de Món Sant Benet va celebrar, ahir, la primera jornada, que va cloure el concert de Ramon Mirabet (a la foto, cantant entre el públic) a l’hora de tancar edició. Es va haver d’ampliar l’aforament per la demanda que hi havia en algunes de les activitats, que van atreure un públic familiar. Avui hi ha la segona i darrera jornada. -M.P.