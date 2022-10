El Museu de Llívia rep més de 1.500 objectes de farmàcia dels segles XVIII, XIX i XX

Aquesta setmana han arribat a Llívia els més de 1.500 objectes de farmàcia que han estat donats, recentment, per l’antiga farmàcia Amat (Sant Quirze del Vallès) i per la farmàcia Estrella (del carrer Ferran, de Barcelona). Les dues donacions complementaran la col·lecció que ja té el museu i que correspon a la farmàcia Esteva de Llívia.

Els objectes estan guardats en caixes i serà, molt probablement, la pròxima setmana quan s’iniciarà el procés de documentació de les peces, tasca que anirà a càrrec de la conservadora i restauradora de béns culturals Marta Prunera. Les peces són del segle XVIII, XIX i XX. Destaca, especialment, el fons de la farmàcia Estrella, que presenta diferents elements d’homeopatia de finals del segle XIX i primers del segle XX.

Amb la donació d’aquests objectes, el Museu de Llívia es compromet a la conservació, documentació, manteniment i divulgació del material rebut. Les peces, d’alguna manera, podran ser incloses en publicacions o formar part d’exposicions. També seran objecte de recerca i, moltes d’elles, formaran part de la nova museografia del servei llivienc.

«La importància d’aquest nou fons és que ens ajuda a complementar, cronològicament –segles XIX i XX–, la farmàcia que tenim fins ara. I ens posiciona com un dels museus de la farmàcia catalana; si més no, com un referent en aquest àmbit», explica Gerard Cunill, director del Museu de Llívia.

Com exposa Cunill, l’arribada d’aquest fons es deu a «l’activitat que estem fent. La gent pensa en el museu de la farmàcia, ja sigui pel bagatge d’aquests anys o pel moviment que hi ha actualment. De la donació de la farmàcia Estrella vam ser nosaltres que ens en vam preocupar, però el fons de l’antiga farmàcia Amat ens va ser ofert, sense que nosaltres sabéssim de la seva existència». Entre altres, la donació recull documentació diversa, material de laboratori, pots de vidre, albarels i flascons, que avui ocupen més de 80 caixes.