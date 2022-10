En els últims anys, les plataformes de streaming han viscut un enorme ‘boom’ a Espanya i a la resta del món, potenciades (en part) per la pandèmia. Amb milions de persones sense poder sortir de casa, l’oferta que oferien era ben temptadora per satisfer les hores d’oci. Però en els últims mesos hi ha diversos factors que estan evidenciant que l’univers de l’streaming està a punt de canviar, i que afectarà les nostres butxaques: Netflix acaba d’anunciar una oferta, que entrarà en vigor el 10 de novembre, consistent en una quota mensual de 5,99 euros, tot i que inclou anuncis, per lluitar contra els comptes compartits tan recurrents i la fusió d’HBO Max amb Discovery augura una inevitable pujada de preus, una cosa que ja han patit els abonats d’Amazon Prime Video.

Davant d’aquest nou panorama, part de l’audiència, cruixida per la nova crisi i la inflació que retalla el seu pressupost per a oci, es planteja prescindir d’alguna de les seves subscripcions a les plataformes de pagament i posa la vista en les opcions gratuïtes, que també n’hi ha, tot i que no tingui estrenes tan potents com ‘La Casa del Dragón’, les novetats de ‘Stranger things’ o ‘El senyor dels anells: els anells de poder’. Són les plataformes anticrisi, amb les quals podem explorar una variada oferta de cine, pel·lícules i documentals.

Tot i que s’haurà de tenir paciència i aguantar les pauses publicitàries que (a excepció de RTVE Play) trufaran les emissions. Perquè, ja se sap, la producció audiovisual (sèries, cine), la musical, la literatura, la premsa..., la cultura en general, no pot ser gratis total, ja que darrere hi ha una indústria, que si no se sustenta amb publicitat, ho haurà de fer amb subscripcions (cosa que suposa la consegüent quota mensual).

Però per als que estan disposats a aguantar aquests inconvenients amb tal de no rascar-se la butxaca (tot i que hauran de disposar d’una bona connexió a internet, amb bon nivell de cobertura i velocitat, i dispositius compatibles), aquí repassem 12 d’aquestes plataformes, amb títols espanyols i internacionals.

RunTime

L’última incorporació, ja que va arribar el setembre a Espanya, és aquesta plataforma digital gratuïta que promet una completa oferta de cine i sèries totalment gratis. Per a això ofereix set canals de cine comercial no d’estrena, amb grans títols d’èxit dels gèneres d’acció, comèdia, romàntica, crim, ‘thriller-terror’ i clàssics, i alguna joia de culte. També té tres canals de sèries, que inclouen dos ‘loop channels’, és a dir, canals en bucle, que estan dedicats a dues sèries: ‘Curro Jiménez’ i ‘Ana y los 7’. Al catàleg estan disponibles, ara com ara, ‘Desaparecida’, ‘Arcángel’, ‘Luisa Spagnoli’, ‘XIII La conspiración’, ‘Rey maldito’ i ‘Los camioneros’.

RTVE Play

La plataforma gratuïta de RTVE no només ofereix la possibilitat de recuperar la programació emesa als diferents canals de TVE (‘Masterchef celebrity’, ‘Servir y proteger’, ‘La gran confusión’...), sinó que compta en el seu catàleg amb sèries espanyoles i internacionals d’èxit, algunes de disponibles en altres plataformes de pagament. Com l’acabada d’estrenar ‘Call my agent’, ‘Parlamento’, ‘Sherlock’, ‘Top of the lake’, ‘This is us’, ‘El colapso’, ‘Downton Abbey’ i ‘The split’, entre moltes altres. L’oferta de documentals és aclaparadora, igual que la de cine, i s’especialitza en títols espanyols i de cine europeu.

Com s’hi pot accedir: rtve.es/play

Pluto TV

Servei de streaming que funciona com les plataformes de pagament tipus Netflix i HBO Max, tot i que ofereix canals de televisió originals i sèries i pel·lícules sota demanda d’estudis de cine, editorials i companyies de mitjans digitals sense cap cost. Els canals disponibles a Pluto TV són exclusius, però passa que s’emeten en viu, amb la qual cosa estan subjectes als horaris de programació. En ells es pot trobar acció, comèdia, drama, terror, jocs, esports, música, nens, familiar, cuina, viatges, suspens, vida salvatge i ‘realities’, entre altres continguts. Els seus canals temàtics ofereixen pel·lícules, sèries i programes de tots els temps, que es poden veure quan es vulgui. No requereix registre previ, cosa que la fa de les favorites.

Com s’hi pot accedir: per la web pluto.tv

Atresplayer

Tot i que Atresmedia va estrenar fa tres anys la plataforma de pagament Atresplayer Premium, que ofereix contínuament estrenes de sèries i programes de producció pròpia de qualitat (com ‘La novia gitana’, que emet actualment cada diumenge i ‘Reinas al rescate’), conserva Atresplayer, a seques, que és la plataforma de vídeo ‘online’ gratuïta del grup. S’hi poden veure els programes, esports i sèries exclusives dels seus canals: Antena 3, La Sexta, Neox, Nova, Mega, i Atreseries.

Com s’hi pot accedir: atresplayer.com

eFilm

Servei de lloguer de pel·lícules i documentals digitals a què es pot accedir si ets soci d’alguna biblioteca pública. El seu principal proveïdor és Filmin, però no n’ofereix tot el catàleg. Compta amb més de 12.000 títols, entre sèries (des de clàssiques com ‘Fortunata y Jacinta’, ‘La Regenta’ i ‘La barraca’ a més de modernes com ‘Sherlock’ i ‘Harlots: cortesanas’), pel·lícules (amb certa predilecció pel cine independent), cursos (d’anglès de Vaughan), a més de jocs i revistes.

Com s’hi pot accedir: efilm.online

ARTE.TV.

Plataforma de streaming cultural europea gratuïta, que compta amb continguts documentals (prop del 56% de la seva programació), de cine (19%), programes informatius (14%), concerts (5%), sèries i de diferents temes culturals, història, música, ciència, psicologia, esports... Publica i estrena nous continguts pràcticament cada dia. Ofereix uns 1.000 programes a l’any: 800 documentals, sèries documentals i reportatges, així com al voltant de 200 concerts. A més de transmetre tots els seus programes en francès i en alemany, ARTE ofereix 400 hores a l’any de magazins, documentals i espectacles en viu amb subtítols en espanyol, en anglès, en polonès i en italià.

Com s’hi pot accedir: arte.tv

Rakuten TV

Plataforma abans coneguda com a Waki TV que té un extens catàleg en què es pot veure contingut audiovisual com ara pel·lícules, sèries de televisió i documentals. Tot i que té dues modalitats de subscripció que impliquen el pagament d’una quota (Rakuten Suscription, abans Selection, de sèries i pel·lícules, i Rakuten TV Cinema, abans Taquilla, per llogar estrenes de cine o comprar-les), Rakuten Free ofereix, després del consegüent registre, un catàleg més reduït, totalment gratuït, però inclou anuncis. Una de les seves últimes estrenes és el ‘reality’ d’aventura ‘Discovering Canary Islands’, una espècie de ‘Pekín express’ rodat en anglès a les Canàries, amb vuit ‘influencers’ de països europeus com concursants i presentat per Pilar Rubio.

Com s’hi pot accedir: rakuten.tv/es

Viki

Plataforma de la companyia Rakuten TV especialitzada en sèries i pel·lícules asiàtiques, principalment procedents de Corea, la Xina, el Japó, Taiwan i Tailàndia. Organitza els seus títols per gèneres: comèdia romàntica, drames d’època, romàntica, crim i misteri, ‘thriller’ i suspens, programa de varietats, acció, comèdia, família i nens i fantasia. Permet buscar les produccions a partir del nom dels actors, perquè els fans puguin posar-se al dia de la filmografia de la seva estrella favorita. La majoria de l’oferta està destinada al públic juvenil.

Com s’hi pot accedir: viki.com

Plex Tv

La plataforma ofereix un catàleg amb 14.000 pel·lícules per veure gratis i programes de televisió en streaming, a més de 200 canals de televisió en viu a l’instant i sense subscripció. Des de navegadors web, dispositius mòbils o televisors intel·ligents. A més, es pot descobrir qualsevol contingut de tot l’univers de streaming, el mateix servidor i altres biblioteques des de qualsevol lloc.

Com s’hi pot accedir: plex.tv/es

iQiyi

Coneguda popularment com el Netflix xinès, la plataforma va arribar fa dos anys a Espanya amb una extensa oferta de pel·lícules, sèries, ‘realities’, ‘talents’, programes d’entrevistes i animes. La majoria dels continguts són originals, tot i que també compten amb oferta estrenada primer a la televisió convencional xinesa. Tot i que només estan disponibles en l’idioma original (mandarí), compten amb subtítols en castellà.

Com s’hi pot accedir: iq.com

Crunchyroll

El servei de streaming d’anime ofereix més de 1.000 títols i 30.000 episodis de manga, com ‘One Piece’, ‘Black Summoner’ i ‘Classroom of the Elite’, però des de la primavera passada ha restringit l’oferta de contingut gratuït: els espectadors que vulguin veure episodis de sèries noves o contínues ara s’han de subscriure a un dels plans premium. De tota manera, encara dona opcions als fans de l’anime per posar-se al dia amb algunes produccions.

Com s’hi pot accedir: crunchyroll.com

Filmon

Servei de televisió basat en internet que permet la visualització remota de la televisió local o d’altres països d’Europa, els Estats Units, Llatinoamèrica i Àsia, en un ordinador o dispositiu mòbil. Per la qual cosa el seu contingut és del més divers: esports en directe, notícies, programes d’estil de vida, pel·lícules, canals de compres, infantils i altres espais de moltes parts del món. No obstant, cal tenir en compte que per a les pel·lícules fa falta un cert nivell d’anglès, ja que la majoria estan en aquest idioma, i algunes no porten subtítols.

Com s’hi pot accedir: filmon.com