Món Sant Benet s’ha demostrat aquest cap de setmana com l’espai ideal per a una proposta com l’Óh Festival, un slow festival que s’hi ha estrenat amb una programació amb la música i la gastronomia com a pals de paller, juntament amb el contingut més lligat al potencial de l’entorn, com les visites. Segons l’organització, La Fundació Catalunya La Pedrera, Món Sant Benet i Acqustic, entre ahir i abans-d’ahir hi van passar unes 1.200 persones, sobretot de Manresa i de Vic i amb una destacada presència de públic familiar i adult. Dissabte en van quedar 200 persones fora. La intenció és celebrar una segona edició el 2023.

Els manresas Jo Jet i Maria Ribot van tancar el festival anit, a l’espai Jardí de Montserrat, amb un «concert de transició», com el van definir, «perquè estrenem disc d’aquí a un mes i mig». Van oferir un resum de la seva trajectòria i un tast del nou treball, Febrer//Agost. També va suposar la posada de llarg de la percussionista amb què giraran a partir d’ara.

Abans que ells, al Jardí de l’Absis, un escenari més íntim, qui va actuar va ser la santpedorenca Anaïs Vila. La cantant va celebrar i agrair iniciatives com l’Óh Festival. «En el circuit en què em moc jo, de sales més petites, sempre et costa molt entrar en festivals perquè aposten per grans caps de cartell que ja es mengen tot el pressupost. Aquí han apostat per un cap de cartell fort com és el Ramon Mirabet», que va actuar dissabte, «però també per gent de diferents lligues, i de la comarca». Gent com Cesc Sansalvadó, un noi que tocava al metro de Barcelona i pels carrers de Girona, i que va participar a Factor X. Va actuar a la tarda, abans de l’exhibició de cocteleria de Marcos Ferrer. I gent com Ires, que va actuar al claustre del monestir, en un dels anomenats concerts secrets.

Una gimcana familiar per la casa de Ramon Casas, la Silent Disco per a grans i petits, consistent a escoltar música amb auriculars i ballar en silenci entre els arbres; degustacions de xocolates, vins i cerveses a l’espectacular celler; un espai per a les famílies on es van organitzar diverses activitats, com un taller de ceràmica, tir amb arc amb pintura i una selfie giratòria, entre d’altres.

«Al Bages feia falta alguna cosa així perquè som al centre de Catalunya, però no ens coneix ningú. Han ajuntat cuina i música donant molt valor a la gastronomia, que normalment als festivals no li donen», va destacar el xef Ivan Margalef, al capdavant del restaurant l’Ò del Món Sant Benet, amb una estrella Michelin. Juntament amb Joseba Cruz, de l’original proposta Le Clandestin, van oferir dissabte una exhibició a quatre mans. Cruz afegia que «s’ha fet una cosa que no s’havia fet mai en aquest nivell i va donar importància al que hi ha al territori, sobretot en el tema gastronòmic. Ha estat molt divertit». Margalef vaticinava que «l’any vinent serà molt més potent». Per part seva, Marc Puig-Pey, responsable de cuina de la Fundació Alícia, posava en relleu l’emplaçament. «S’ha demostrat que pot donar molt més del que ja s’hi fa». Ell també va oferir una exhibició, dissabte.

Entre el públic que es va apuntar al festival, amb entrades per a un o dos dies, amb les despeses gastronòmiques a banda, un grup de cinc noies de Pàdua, Itàlia. Una d’elles, Chiara Dall’Osto, que fa un doctorand a l’Hospital de Vic, va convidar les seves amigues a visitar-la i van decidir destinar la tarda de diumenge al nou i prometedor festival de Món Sant Benet.