Pep Molist entra amb un llibre de poesia infantil al prestigiós White Ravens

L’elit de les llistes de literatura infantil i juvenil per valorar els millors títols de l’any es diu White Ravens. Es tracta d’un catàleg que elabora des de fa més de tres dècades i mitja la referencial Internationale Jugendbibliothek de Munic (la Biblioteca Internacional de la Joventut de Munic) i que conformen els 200 títols més destacats publicats arreu l’any anterior. Entre ells, Rastellera de colors, un llibre de poesia per a tots els públics, de Babulinka Books, escrit pel manresà Pep Molist (Manlleu, 1965) i il·lustrat per Alicia Varela. «És un reconeixement internacional», explicava ahir Molist, visiblement content per un llibre que, assegura, «ens ha proporcionat moltes alegries aquest últim any».

El responsable de l’àrea infantil de la Biblioteca del Casino de Manresa, autor d’una vuitantena d’obres publicades de literatura infantil, s’afegeix a una llista de la qual, l’any passat, també en van formar part dos bagencs, Quim Crusellas i Valentí Gubianas amb Els gegants (PAMSA). Rastellera de colors és un poemari que gira al voltant dels colors, classificats per famílies i disposats talment els 44 llapis d’un estoig. Va sortir publicar el setembre del 2021 i a banda de les excel·lents crítiques, el llibre ha estat triat, apuntava Molist, «com a eix vertebrador» del currículum escolar de diferents centres per la seva vessant educativa. Publicat, també, en castellà, Hilera de colores, en el mercat català, remarcava ahir Molist, «ha funcionat molt bé». Ara, haver estat inclòs al White Ravens obre les portes «a la difusió de llibre a tota l’Amèrica Llatina». Així mateix, tots els llibres que formen part d’aquest catàleg internacional s’exposen a la fira de Bolonya, el Frankfurt de la literatura infantil i juvenil. Un certamen de venda de drets que podria obrir un mercat més ampli per a Molist. Els 200 títols seleccionats per a ser inclosos al White Ravens 2022 procedeixen de 53 països, estan escrits en 37 llengües diferents i escollits per vint especialistes d’arreu. Per al bibliotecari manresà, el reconeixement internacional «torna a posar al mapa» un llibre que considera de «llarg recorregut». Rastellera de colors és el cinquè poemari de Molist, un gènere que ha conreat des del 2004 però amb especial intensitat en els darrers quatre anys, quan n’ha publicat tres. La poesia, diu, «és un territori que m’agrada per la meva sintètica manera d’escriure: si es pot explicar en dues paraules no en faig servir vuit. I la poesia és la màxima expressió d’això: definir amb el mínim». A White Ravens els llibres els presenta l’editorial i de Babulinka Books, Molist destaca «l’acurada edició» i el treball conjunt amb l’editora. Era la seva primera col·laboració i ha tingut premi. «Rastellera de colors» al cicle Tocats de Lletra Rastellera de colors ha estat la primera col·laboració de Molist amb Babulinka Books; la segona serà un nou llibre de poesia infantil, previst per al setembre del 2023. I d’aquí a pocs dies Pagès li editarà el conte Emma, la petita dragona d’Orient. «L’infantil és sempre molt invisible», remarca, i per aquest motiu, destaca la importància que enguany la poesia infantil i juvenil tingui un espai al Tocats de Lletra, que avui comença. Ell, amb Rastellera de colors i Vanesa Amat, amb Abecedari de cel i terra, llegiran els seus poemes el 29 d’octubre (18 h), al Centre de Documentació en Literatura Infantil i Juvenil Josep Maria Aloy (FUB4).