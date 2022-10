La 30a Mostra Internacional de Films de Dones arriba aquest novembre també a casa nostra gràcies al projecte “Conegudes (també) a casa” de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena (MICOD), que aposta pel programa itinerant de cineastes catalanes. Enguany es projectaran de forma gratuïta 3 pel·lícules dirigides per dones en tres municipis de la Conca d’Òdena: Igualada, La Pobla de Claramunt i Castellolí.

Obrirà la Mostra el film Los Caballos mueren al amanecer de la directora Ione Atenea, que es projectarà a Igualada gràcies a la col·laboració amb l’entitat Cineclub Ateneu. Serà el proper dijous 27 d’octubre a l’Ateneu Cinema a les 20h i comptarà amb la presència de la directora. Los Caballos mueren al amanecer, estrenada aquest 2022, explica la història dels antics propietaris del pis del barri de Gràcia de Barcelona on s’instal·la a viure la directora, tres germans que van viure junts en aquell apartament durant el franquisme i van tenir unes vides fascinants.

El 13 de novembre serà el torn de Castellolí, que acollirà la segona projecció del cicle: Chavalas, de la directora Carol Rodríguez Colás. Chavalas relata el retorn de la Marta a Cornellà, la seva ciutat natal, d’on va fugir per triomfar en el món artístic de Barcelona. El retrobament amb una particular vida de barri, amb les seves amigues de la infància, i amb les seves arrels fa veure a la Marta que el seu complex més gran, ser d’extraradi, pot convertir-se en la seva major fortalesa. La pel·lícula es projectarà gratuïtament el diumenge 13 de novembre a les 18h de la tarda a La Brillante de Castellolí i hi assistirà la guionista de la pel·lícula, Marina Rodríguez.

Tancarà la 30 Mostra de Films de Dones a la Conca d’Òdena la projecció de la pel·lícula Sis dies corrents, de la cineasta Neus Ballús, a La Pobla de Claramunt el divendres 25 de novembre. Estrenat l’any passat, el film relata el dia a dia de tres treballadors d’una petita empresa de lampisteria a la perifèria de Barcelona: en Valero, en Moha i en Pep, tres personatges reals que viuen situacions ben reals. Neus Ballús es va donar a conèixer l’any 2013 amb La Plaga, la seva òpera prima que va aconseguir diverses nominacions i premis internacionals, a més de quatre dels principals Premis Gaudí del 2014, inclòs el de millor pel·lícula. La seva obra més recent, Sis dies corrents, es podrà veure gratuïtament el divendres 25 de novembre a les 20h a l’Ateneu Gumersind Bisbal de La Pobla de Claramunt.

La Mostra de cinema de dones a la Conca d’Òdena l’han impulsat les regidores d’igualtat Carlota Carner de l’Ajuntament d’Igualada, Laura Pavón de Vilanova del Camí, Coral Vázquez de Santa Margarida de Montbui, Amparo Hernández d’Òdena, Berta Pons de La Pobla de Claramunt, Carla Peña de Castellolí i Sílvia Escura de Jorba, en coordinació amb l’àrea d’igualtat de gènere de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena, que treballa per visibilitzar les aportacions de les dones en diferents àmbits professionals, especialment en aquells on les dones han estat poc representades en espais de direcció com és el cas del sector audiovisual.

Totes les projeccions de la Mostra internacional de films de dones a la Conca d’Òdena són gratuïtes i no requereixen inscripció prèvia. Compten amb el finançament de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena i també el suport de l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de cultura del govern espanyol.

La MICOD

La Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena (MICOD) és una associació formada per 7 municipis de la comarca de l'Anoia, tots ells situats a la Conca d'Òdena: Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí. L’entitat va néixer al 2001 per donar serveis de manera mancomunada als diferents municipis que la integren, i té com a objectiu unir esforços i recursos per gestionar serveis d'interès comú en diferents àrees com la promoció econòmica, la igualtat de gènere, serveis d'ocupació, formació i inserció i serveis relacionats amb el medi ambient i la mobilitat, entre d’altres.