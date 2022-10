A la manresana Maria Josep Rosanas Grau sempre li han agradat els "objectes simbòlics". Com les matrioixques o nines russes. Unes figures femenines que parlen de maternitat, de fertilitat però també de comunitat, del lligam entre generacions, de la connexió entre dones. Durant el confinament, Rosanas, que es va formar en la pintura amb mestres com Miquel Esparbé o Josep Barés però que professionalment s'ha dedicat al disseny gràfic, va tornar als pinzells, canviant l'oli per l'acrílic. El resultat va ser "Fragile", la seva primera exposició individual, que es va poder veure al restaurant Las Vegas de Manresa, el novembre de l'any passat i a la Casa Orlandai de Barcelona, l'abril. Ara, aquesta manresana que des del 2008 viu a Barcelona però que manté una estreta i continuada vinculació amb la ciutat, exposa a La Creadora, que s'estrena com a espai expositiu. L'establiment del Passeig va obrir ara fa sis mesos l’ampliació i millora de la seva botiga de Manresa amb, entre d'altes, una barra de cafeteria i una zona per a exhibició de producte, l'espai on Rosanas mostra els tretze quadres de "Mares".

Rosanas va concebre "Mares", en un primer moment, per rememorar l'origen d'un objecte convertit en marxandatge turístic: "unes nines que les dones de tota l'àrea soviètica pintaven en els seus moments d'oci". Però l'inconscient anava més enllà. La seva mare va ser diagnosticada d'Alzheimer just quan començava a pintar la sèrie, un paral·lelisme amb "aquestes nines que una acull a l'altra i que es protegeixen entre elles, com la relació entre mare i filla però amb els papers alterats per la malaltia". Així mateix, a mig fer, va esclatar la guerra a Ucraïna i Rosanas va veure en aquestes matrioixques aquelles "dones que es queden soles a casa per tenir cura dels infants i dels avis". Unes nines que volen ser, en definitiva, un "tribut a les mares, a les filles, a les dones davant les adversitats de la vida".

Tot i que ella sempre havia pintat a l'oli "i amb un estil impressionista", el confinament li va fer canviar de material i d'estil. Un simbolisme, també, de la seva vida personal. Per a les papallones de "Fragile", va repintar a sobre de teles ja utilitzades i ho va fer amb acrílic, per evitar la fortor de l'oli en un espai reduït on pintava. Tambéva utilitzar acrílíc -però ja teles noves- amb "Mares", tretze quadres "sense profunditat ni perspectiva però amb una mica de volum", que reprodueixen amb realisme aquestes simbòliques figures ("totes elles existeixen, es poden trobar", explica) pintades amb intensos colors primaris en fons majoritàriament pastel per no "distreure" el públic de l'essencial. Figures contingudes, algunes de les quals desprenent-se de les flors dels seus vestits, que emanen sobretot serenor -i potser un xic de tristesa?- quan es contemplen des de la distància. I a "Distància", una matrioixca i un 'matrioixco'. Els ninos existeixen?. "Sí, però es diu que són dones que es posen una careta", apunta.

"Mares", amb els quadres a la venda, es va inaugurar el passat divendres, amb la música en directe de Júlia Pérez, i amb l'assistència d'una cinquantena de persones. Es podrà visitar fins al 27 d'octubre en l'horari habitual de la botiga. Per a Rosanas, que s'ha estrenat en les seves dues primeres exposicions individuals en un restaurant i en una botiga de roba i complements, la idea de mostrar la seva obra en espais tradicionalment gens pensats per a l'art -alguns dels quals cada vegada més habituals-, s'ha de veure com una alternativa quan la majoria de sales i galeries han desaparegut. Per a David Augé, propietari del negoci, la idea de tenir una zona d'exhibició -sigui art, sigui producte més relacionat amb l'establiment, sigui com a escenari de presentacions de llibres o qualsevol altra activitat- ja va començar amb la botiga Entre Parèntesi i respon al fet de "provocar que passin coses, que la gent vingui, establir altres dinàmiques que beneficien a tots. És una manera de visualitzar i tenir presència, tant per a nosaltres com, en aquest cas per a l'artista".

Maria Josep Rosanas Grau

Sempre vinculada a la creació artística, des de molt jove va formar-se en la pintura amb mestres com Miquel Esparbé i Josep Barés. Posteriorment, en disseny gràfic (Elisava Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona), àmbit en què ha desenvolupat la seva trajectòria professional. El 2008, Rosanas s'instal·la a Barcelona amb la seva família i a través d’explicar contes als seus tres fills, descobreix els àlbums il·lustrats. S’hi sent atreta i decideix formar-se en il·lustració. D’un curs de documental animat a l’escola Masana surt un curtmetratge d’animació col·lectiu que s’exhibeix a l’Animac i el descobriment de l’Escola de la Dona, on la manresana es va formar durant quatre anys amb professors com Ignasi Blanch, Roger Olmos i Cristina Losantos, entre d’altres. A partir d’aquí comença a participar en alguna exposició col·lectiva amb les companyes de l’Escola de la dona i a incorporar les seves il·lustracions en alguns dels seus treballs de disseny gràfic. A Manresa, per exemple, treballa molt amb Edicions Parcir. L’any 2020, durant el primer confinament a causa de la COVID-19, torna a la pintura. Primer amb "Fragile" i, ara, amb "Mares".