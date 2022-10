El Zoom Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya arriba a la 20a edició havent-se consolidat com un certamen de referència del sector i un esdeveniment estratègic per a Igualada i per a Catalunya. El festival, que va néixer a la capital anoienca l’any 2003, se celebrarà del 22 al 27 de novembre a Igualada –amb algunes activitats a Barcelona i emissions online- i enguany convida al públic a assistir a les diverses projeccions de manera presencial després de dos anys complicats a causa de la pandèmia.

Aquest dimecres s’ha presentat la nova imatge del Zoom Festival, que ha estat creada per l’igualadí Pep Valls, de l’estudi Evvo Retail i membre de l’equip del Zoom. Amb el lema "20 years looking forward” (“20 anys mirant endavant”), la imatge gràfica que representarà el Zoom aquest 2022 vol retre homenatge de la llarga trajectòria del festival amb diverses imatges. En la presentació també hi han intervingut el regidor de Promoció Cultural i Relacions Institucionals de l’Ajuntament d’Igualada, Pere Camps; els codirectors del festival, Anna Cervera i Jordi Comellas.

En el transcurs de la roda de premsa s’ha projectat un vídeo on diverses personalitats del món audiovisual han felicitat l’aniversari del Zoom i n’han destacat la seva importància, amb la participació d’actors, periodistes i directors com ara Mercedes Milà, Jordi Hurtado, Joan Pera, Mari Pau Huguet, Ferran Rañé, Cristina Brondo, Roger Coma, entre d’altres.

A la presentació s'ha explicat que a la cerimònia inaugural del Zoom que tindrà lloc el dimarts 22 de novembre es projectarà la pel·lícula “Quico Sabaté: sense destí”, dirigida per Sílvia Quer. La gala de cloenda se celebrarà el dissabte 26 i comptarà, entre d’altres sorpreses, amb un avançament del programa especial de Nadal de TV3 amb imatges inèdites del concert d’Eufòria del Palau Sant Jordi. De fet, diverses cares conegudes del programa musical Eufòria seran presents a l’acte.

Una cinquantena de projectes opten als premis Zoom

El Zoom contempla cinc categories: Entreteniment, Informatius i Esports, Cultura, Ficció i la nova secció de Videojocs. Des del passat mes de maig, el festival ha rebut un total de 130 inscripcions en les diverses categories de la Secció Oficial. Els continguts provenen de diversos països, com Espanya, França, Anglaterra, Hongria, Alemanya, Països Baixos, Itàlia, Dinamarca, Iran, Perú, Jordània, Taiwan, Noruega, Polònia i Grècia, entre d’altres. D’entre els 130 projectes presentats, se n’han escollit més d’una cinquantena que opten als Premis Zoom, atorgats per un jurat de professionals del sector: 8 en la categoria de Ficció, 9 d’Entreteniment, 11 de Cultura, 7 d’Informatius i Esports i 7 de Videojocs. Es poden consultar a la web www.zoomfestival.org

A banda del premis Zoom, el certamen segueix apostant per la formació, el descobriment del talent i la indústria amb activitats complementàries que es duran a terme durant els dies del certamen. Enguany tornen les Zoom Class a Igualada i al TecnoCampus de Mataró, del 23 al 25 de novembre, que recullen les experiències de producció d’alguns dels continguts que participen a la Secció Oficial del Zoom Festival. Es tracta d’activitats dirigides a universitats, escoles i centres d’estudis d’audiovisuals i professionals del sector.

Totes les produccions de la Secció oficial 2022

Ficció:

Black Sands. Direcció: Baldvin Z. Producció: Arnbjörg Hafliðadóttir, Andri Ómarsson, Hörður Rúnarsson. Islàndia, 2021. Thriller. Sinopsi: Anita, que es veu obligada a tornar a la ciutat natal de la qual va fugir fa 14 anys, és arrossegada al fosc abisme del seu passat a la recerca d’un possible assassí en sèrie i la venjança es converteix en un malson.

Ida Regénye. Direcció: Krisztina Goda. Producció: Film Positive Productions. Hongraia. Comèdia romàntica. Sinopsi: A principis de la dècada del 1920, Ida Ó, una noia de divuit anys criada per les monges, torna a la casa del seu pare, que pretén casar-la sense demora

Le Furet. Direcció: Sorriaux Thomas. Producció: Kader Aoun Productions. França, 2021. Comèdia. Sinopsi: Maxime és un solter empedreït que aprofita al màxim la seva llibertat i assumeix que vol viure de manera egoista, sense lligams, fills ni constriccions.

Marriage. Direcció: Stefan Golaszewski. Producció: Lyndsay Robinson. Regne Unit, 2022. El film segueix el fil de la parella formada per Ian (Sean Bean) i Emma (Nicola Walker) mentre negocien els alts i baixos del seu matrimoni de 30 anys.

Martha Liebermann. Direcció: Stefan Golaszewski. Producció: Ziegler Film GmbH & Co. KG. Alemanya, 2022. Drama. 1943, Berlín. La jueva Martha Liebermann, de 85 anys, s’enfronta a la decisió de la seva vida: espera el permís dels nazis o, amb l’ajuda de Hanna Solf i el seu grup de resistència, fugir a Suïssa.

Nobody's Child. Direcció: Akim Isker. Producció: Capa Drama, Les Gens, France Télévisions, RTBF. França, 2021. Drama. Lyes és arrencat d’Emilie, la mare adoptiva que el va criar des que era un nadó i esperava adoptar-lo. El nen torna al sistema de Benestar Infantil, que prioritza el vincle amb la seva mare biològica, tot i que ella és incapaç de cuidar-lo.

Quico Sabaté: Sense destí. Direcció: Sílvia Quer Producció: Minimal Films. Televisió de Catalunya. Espanya, 2021. Acció. L'anariquista Sabaté viu exiliat a França però d’ençà que va acabar la Guerra Civil, mai ha deixat de fer incursions a Espanya per intentar enderrocar el règim franquista mitjançant l’únic mètode que coneix i que considera efectiu: l’acció directa.

The Spectacular. Direcció: Willem Bosch, Pieter Kuijpers. Producció: Pupkin. Països Baixos, 2021. Thriller. L’any 1988, després de dos atacs violents del grup terrorista IRA sobre personal britànic enviat a la regió de Limburg, una acadèmica és reclutada per ajudar a la investigació criminal.

Entreteniment:

De Sol a Sol. Direcció: Canal 21 Ebre i Canal Terres de l'Ebre. Producció: Canal 21 Ebre i Canal Terres de l'Ebre.

Direcció: Canal 21 Ebre i Canal Terres de l'Ebre. Producció: Canal 21 Ebre i Canal Terres de l'Ebre. El Conquistador del Fin del Mundo. Direcció: Joxan Goñi. Producció: Hostoil.

Direcció: Joxan Goñi. Producció: Hostoil. El Llop. Direcció: Angel Llàcer i Jose Marín Producció: Turruà Llàcer per a TV3.

Direcció: Angel Llàcer i Jose Marín Producció: Turruà Llàcer per a TV3. Eufòria. Direcció: Tono Hernández Producció: Producció de TV3 amb la col·laboració de Veranda País

Direcció: Tono Hernández Producció: Producció de TV3 amb la col·laboració de Veranda País La recepta perduda. Direcció: Joanna Pardos Producció: RTVE amb col.laboració amb Sidecar Media País

Direcció: Joanna Pardos Producció: RTVE amb col.laboració amb Sidecar Media País Martínez y Hermanos. Direcció: Producció: Movistar Plus+ en colaboración con Fremantle.

Direcció: Producció: Movistar Plus+ en colaboración con Fremantle. Milá vs Milá. Direcció: David Moncasi. Producció: Zanskar.

Direcció: David Moncasi. Producció: Zanskar. Planeta R. Direcció: Àlex Solà. Producció: Lavinia Audiovisual per a La2 de RTVE.

Culturals + Divulgatius:

Anticossos . Direcció: Daniel Resnich. Producció: Departament de Programes Culturals de TV3.

. Direcció: Daniel Resnich. Producció: Departament de Programes Culturals de TV3. Caminos del Flamenco . Direcció: Juan José Ponce. Producció: RTVE País: Espanya.

. Direcció: Juan José Ponce. Producció: RTVE País: Espanya. Cinco tenedores . Direcció: Malena Torres. Producció: Shane Iberia per Movistar +.

. Direcció: Malena Torres. Producció: Shane Iberia per Movistar +. El Punt D . Direcció: Cristina Vicente. Producció: Uniunfandos S.L.

. Direcció: Cristina Vicente. Producció: Uniunfandos S.L. El Rei . Direcció: Marta Hierro i Núria Abad. Producció: IB3 i Mom Works

. Direcció: Marta Hierro i Núria Abad. Producció: IB3 i Mom Works El retorn de les Lluernes . Direcció: Eulàlia Guarro Rosell. Producció: TVC.

. Direcció: Eulàlia Guarro Rosell. Producció: TVC. Eleven Meinong Conversations . Direcció: I-li LO. Producció: Hakka TV.

. Direcció: I-li LO. Producció: Hakka TV. Espai Públic 2030. Direcció: Jordi Sacristán. Producció: Xarxa Audiovisual Local S.L.

Direcció: Jordi Sacristán. Producció: Xarxa Audiovisual Local S.L. Lara i Kali . Direcció: Peter Porta i Laia Vinsac. Producció: Mamba Media.

. Direcció: Peter Porta i Laia Vinsac. Producció: Mamba Media. Locomía . Direcció: Jorge Laplace. Producció: Boxfish SL.

. Direcció: Jorge Laplace. Producció: Boxfish SL. Los Pilares del Tiempo. Direcció: Aitor Antépara Zuza, Antonio López Pulido. Producció: RTVE en col·laboració amb Winwin Audiovisual.

Direcció: Aitor Antépara Zuza, Antonio López Pulido. Producció: RTVE en col·laboració amb Winwin Audiovisual. Ments Inquietes . Direcció: Anna Pérez Martí. Producció: Incís Films.

. Direcció: Anna Pérez Martí. Producció: Incís Films. ¿Qué era eso de los sanfermines?. Direcció: Pablo Iraburu. Producció: Coproducció de les productores Arena, Labrit, Calu Creative i 601.

Informatius

Aquí y ahora. Hermanos Koala. Direcció: Eider Hurtado. Producció: Baleuko.

Direcció: Eider Hurtado. Producció: Baleuko. Balandrau, infern glaçat . Direcció: Guille Cascante. Producció: Televisió de Catalunya en coproducció amb Goroka i Lastor Media, SL

. Direcció: Guille Cascante. Producció: Televisió de Catalunya en coproducció amb Goroka i Lastor Media, SL Después de Samuel. Direcció: Teresa Martín. Producció: RTVE.

Direcció: Teresa Martín. Producció: RTVE. Khuylo. Guerra en Ucrania. Direcció: Joakim M. Vila. Producció: World War 3 Productions.

Direcció: Joakim M. Vila. Producció: World War 3 Productions. Mi año favorito. Producció: Movistar Plus+ en col·laboració amb Lacoproductora.

Producció: Movistar Plus+ en col·laboració amb Lacoproductora. Monogràfic Desploblament del TNC. Direcció: Núria Solé. Producció: Televisió de Catalunya-CCMA SA.

Direcció: Núria Solé. Producció: Televisió de Catalunya-CCMA SA. Solitud, la pandèmia de l'era digital. Direcció: Albert Elfa i Ricard Belis. Producció: Televisió de Catalunya-CCMA SA.

Direcció: Albert Elfa i Ricard Belis. Producció: Televisió de Catalunya-CCMA SA. The Phenomenon. Direcció: Raffaele Manco. Producció: Rai.

Esportius

Esports 360: els velòdroms perduts. Direcció: Jordi Bentanachs. Producció: CCMA SA.

Direcció: Jordi Bentanachs. Producció: CCMA SA. Informa +: Ángela Mora, soy gimnasta. Direcció: Cintia Cigato. Producció: Movistar +

Direcció: Cintia Cigato. Producció: Movistar + Informa +: Javier Castillejo, el Lince : Direcció: David Carnicero. Producció: Movistar +

: Direcció: David Carnicero. Producció: Movistar + La liga de los hombres extraordinarios. Direcció: Alejandro Marzoa. Producció: Movistar Plus+ en col·laboració.

Direcció: Alejandro Marzoa. Producció: Movistar Plus+ en col·laboració. Perseguint un somni. Direcció: Xavi Torres i Santi Padró. Producció: TV3.

Direcció: Xavi Torres i Santi Padró. Producció: TV3. Tòfol Castanyer. Direcció: Álvaro Iglesias. Producció: Soloworks Films per a IB3.

Direcció: Álvaro Iglesias. Producció: Soloworks Films per a IB3. Vurage Extreme. Direcció: Kassandra Fradette. Producció: Frakass Productions.

Videojocs

Die After Sunset. Empresa: PlayStark Distribució: PQube Limited.

Empresa: PlayStark Distribució: PQube Limited. Endling - Extinction is Forever. Empresa: Herobeat Studios SL Distribució: HandyGames.

Empresa: Herobeat Studios SL Distribució: HandyGames. Idea. Empresa: The Longest Road S.L. Distribució: digital.

Empresa: The Longest Road S.L. Distribució: digital. Insomnis. Empresa: Path Games Distribució: Versió digital a càrrec de Gammera Nest.

Empresa: Path Games Distribució: Versió digital a càrrec de Gammera Nest. Quijote: Grandes Hazañas. Empresa: CUBUS GAMES SL Distribució: CUBUS GAMES SL.

Empresa: CUBUS GAMES SL Distribució: CUBUS GAMES SL. Those Who Came: Healing Solarus. Empresa: ROLLDBOX GAMES Distribució:

Empresa: ROLLDBOX GAMES Distribució: VR Plant Journey. Empresa: Simmation & Breakpoint One Distribució: Breakpoint One País.

Gala de Cloenda i lliurament de Premis

La gala de cloenda del 20è Zoom Festival tindrà lloc el dissabte 26 de novembre al Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada (carrer Sant Pau, 9), a partir de les 21:30h. Durant l’acte es lliuraran els premis del Zoom 2022 de la Secció Oficial, i es donaran a conèixer els guanyadors del 9è Showcase de Pilots de Ficció.

La 20a edició del Zoom Festival també atorgarà el 2n Premi CIMA-Zoom Festival al Millor Format de TV per la igualtat de Gènere. El festival va estrenar, l’edició passada, aquest nou guardó que reconeix la mirada d’igualtat de gènere en els formats televisius o per a plataformes OTT (Over The Top, de lliure transmissió). A banda, les produccions locals tindran també el seu espai amb la secció Zoom KM.0, i les millors produccions en català podran optar al Premi D.O. Catalunya. Així mateix, la direcció del Zoom Festival atorgarà els Premis d’Honor, que es donaran a conèixer pròximament i que en passades edicions han rebut persones com Xavier Sardà, Joan Pera, Jordi Évole, Mari Pau Huguet o Canal #0 de Movistar. Com és habitual, a la gala s’hi podran veure nombroses cares conegudes i també hi haurà espai per a la música que amenitzarà la vetllada.

TV3, La Xarxa i Movistar aposten pel Zoom

Una de les novetats destacades d’enguany és que el festival comptarà amb la participació de diversos programes televisius de TV3. El programa musical Eufòria, el nou SX3, Crims i diferents programes de cuina estaran presents en aquesta vintena edició del Zoom. També hi seran presents produccions de Movistar, com Locomía i La Liga de los Hombres Extraordinarios, els quals es projectaran durant la setmana del Zoom.

En aquesta edició, el certament ha signat dos acords amb qui seran els mitjans oficials del Zoom Festival. Gràcies a l’acord de col·laboració amb la CCMA, que té una durada de dos anys, tant TV3 com Catalunya Ràdio, que son mitjans col·laboradors del certamen, informaran i faran un ampli seguiment de totes les activitats del festival a través de diferents espais. Pel que fa a La Xarxa de Televisions Locals també ha signat un conveni per a ser un mitjà oficial del Festival. Aquest conveni farà que, entre d’altres cobertures, la Xarxa faci la realització i emissió en directe de la Gala de Cloenda i lliurament dels Premis del Festival Zoom. L’acte de presentació d’aquest dimecres ha comptat amb la presència de Cristian Trepat, director de Continguts i Programació de TV3 (CCMA) i Joan Catà, director d'Estratègia de La Xarxa, com a representants dels dos mitjans oficials del certamen.

El 9è Showcase de Pilots de Ficció ja té finalistes

Un altre dels projectes que s’emmarquen en el Zoom Festival és el Showcase de Pilots de Ficció, coorganitzat amb Serielizados, que proporciona als nous creadors l'oportunitat d'entrar en el món professional. El pilot guanyador del Premi del Jurat es donarà a conèixer en el 20è Zoom. Serielizados Fest 2021 ja té seleccionats els cinc pilots de ficció que competiran per endur-se el premi de la 9a edició del Showcase de Pilots de Sèrie, el Premi del Jurat del Showcase, i que podran veure’s en dues gales obertes al públic durant les dates del Serielizados Fest, que se celebra del 18 al 22 d’octubre a Barcelona i del 25 al 29 a Madrid. Els finalistes són ‘Pringadas’ (de Belén Puime Bao), ‘Pocos, buenos y seguros’ (de Gorka Lasaosa y Ales Payá), ‘El polígono’ (de Thomas Barrera Howarth), ‘Lisa’ (de Ingride Santos y Raquel Barrera) i ‘Cosas de ratas’ (de Borja Pakrolsky).

Sobre el Zoom Festival

El Zoom Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya és un certamen internacional que dona visibilitat als continguts audiovisuals de qualitat, en diversos formats i creats per a tot tipus de plataformes, des de la televisió fins a espais digitals. La Secció Oficial del festival recull propostes de ficció, entreteniment, informatius, culturals i divulgatius o esportius, i en aquesta edició, de videojocs. Nascut el 2003 a Igualada amb l’objectiu de donar visibilitat a la ficció televisiva, el Zoom va ser primer festival de l’Estat espanyol que va apostar pel cinema creat per a la petita pantalla. Al llarg dels anys el certamen s’ha reinventat, ampliant la participació a altres gèneres, formats i plataformes.

El Zoom Festival està organitzat per l'Ateneu Igualadí i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Igualada, amb el patrocini del Consell Regulador de la D.O. Catalunya.