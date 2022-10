L’editorial Fonoll publica Tu, Vallverdú. Entrevista a una vida, un llibre escrit pel periodista Francesc Canosa, després de més de 50 hores d’entrevistes amb l’escriptor lleidatà, que l’any que ve celebra el centenari. L’autor del llibre, presentat ahir a la Paeria de Balaguer, el descriu com una pel·lícula d’hora i mitja que descobrirà Vallverdú a aquells que no el coneixen. «Vallverdú és un pla seqüència existencial, un present continu i volia que el llibre fos la porta d’entrada a l’univers infinit de Vallverdú, un llibre que parla de vida, no de literatura», explicava. Comença l’any 1923, amb la dictadura de Primo de Rivera i fins a l’actualitat. Per a l’escriptor, de 99 anys, aquest llibre ha estat possible gràcies a la seva bona memòria: «La història ha passat pel meu davant i és sorprenent, beneficiós i d’agrair que tingui la memòria que tinc», destacava, perquè «si el protagonista té memòria, tot i que aquesta a la llarga pesa molt, és molt enriquidora». El llibre és fFruit de la col·laboració de l’editorial Fonoll i La Mira