L’Acadèmia del Cinema Català ha anunciat aquest divendres la creació de la primera residència de guions per a l’escriptura de llargmetratges de ficció dirigida per la cineasta Carla Simón. A partir de novembre la incubadora de talent oferirà a vuit projectes residents un programa d’acompanyament integral durant nou mesos. El programa oferirà un assessorament personalitzat, formacions impartides per guionistes i cineastes internacionals i trobades amb televisions i plataformes. Els residents rebran una retribució mensual de 1.400 euros i tindran un espai de treball a l’Espai Brossa. La iniciativa comptarà amb la col·laboració de professionals com Neus Ballús, Clara Roquet, Celia Rico, Jonás Trueba, Claudia Llosa i Carlos Marques-Marcet.

Els vuit projectes seleccionats, d’un total de deu persones, són ‘Sants’ de Mikel Gurrea, ‘Vi la noche que nunca se acaba’ d’Helena Santin, ‘Blau gelat pitufo’ de Laia Soler, ‘Beba’ d’Adriana Fuertes i Arántzazu Ruiz, ‘Entre la pedra i el martell’ d’Àlex Lora i Yousra Touri, ‘Els homes i els dies’ d’Arnau Vilaró, ‘Dasha’ de Nataliya Kolesova i ‘Estrany riu’ de Jaume Claret. 366 projectes es van presentar a la incubadora de guionistes dels quals s’han escollit aquests vuit. Encara que existeix una iniciativa similar a l’acadèmia de cinema espanyola, la nova incubadora té com a finalitat garantir la participació de projectes en llengua catalana. Les bases contemplen un mínim del 50% dels projectes en català, afavorint la participació de guionistes de Catalunya, Illes Balears i el País Valencià. Entre els projectes residents, el català és la llengua de sis dels projectes, sis dels deu residents són dones i, segons està establert a les bases, un mínim de dos projectes han d’estar signats per joves menors de 30 anys. Les bases també determinen que es promou des de la inscripció la visibilitat de col·lectius infrarepresentats i la pluralitat ètnica o racial, de gènere, així com la diversitat en totes les seves variables, tant a nivell autoral com temàtic. A banda del talent de la directora de la incubadora Carla Simón, el programa de mentories i tallers estarà completat amb noms com Valentina Viso, Valérie Delpierre, Tono Folguera, Alberto Marini, Alfonso Amador, Natalia Cabral, Milagros Mumenthaler, Neus Rodríguez, Ana Sanz-Magallón o Almudena Monzú, entre d’altres. Segons han explicat durant la presentació, la proposta neix de la voluntat d’enfortir progressivament el teixit audiovisual català. Han recordat que es troba amb una “pèrdua de musculatura” i ha passat la darrera dècada d’una quota de producció del 48% al 30% sobre la producció estatal. Segons han indicat, des de la seva fase inicial, els guions entraran en contacte amb productores, professionals de tota la cadena de valor del cinema, broadcasters i festivals, que aportin noves perspectives a l'escriptura dels projectes i amb els quals es promourà el coneixement dels projectes i s’afavoriran aliances posteriors que permetin fer realitat el projecte. De fet, aquests és un dels aspectes que diferencia la nova iniciativa d’altres existents. Els projectes quedaran vinculats amb el mercat audiovisuals des del seu inici. S’incorporarà la visió dels agents de vendes i de les plataformes des de la realització del guió. També s'introdueix la internacionalització com a objectiu per als projectes a la fase final. El programa inclou dos retirs a la Ferberllull Residency d’Olot i permetrà articular ajuts directes a l'escriptura de ficció cinematogràfica, fins ara canalitzats exclusivament a través de les empreses productores. La iniciativa té el finançament dels Fons Nex Generation de la Unió Europea i compta amb les tres universitats de referència a Catalunya especialitzada en cinema, ESCAC, UPF i Blanquerna – URL.