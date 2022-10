"La vida pot ser aterradora, excitant, freda, romàntica o solitària". Així defineix Taylor Swift el seu desè àlbum en solitari, Midnights, que ha vist la llum aquest divendres. És d'un dels discos més íntims de la cantant nord-americana, en què ha relatat els seus "terrors i somnis dolços". L'obra detalla les preocupacions sorgides en diferents nits de la vida en què va combatre l'insomni amb música i serà un àlbum visual, és a dir, comptarà amb un videoclip per a gran part de les cançons.

Canvi de registre

El disc, un dels més introspectius que la cantant ha publicat fins ara, marca un nou so en la seva trajectòria. Midnights està qualificat dintre del gènere pop, però ho fa sense ritmes intensos, molt diferents als que ha fet servir fins ara. Després de passar pel country, el pop i un so més alternatiu, Taylor Swift torna a uns dels registres amb què més reconeixements s'ha emportat.

Edició sorpresa

El disc havia d'estar format inicialment per 13 cançons, però aquest mateix divendres ha anunciat una nova versió del disc Midnights (3 AM Edition) que suma 7 nous temes a la llista. L'obra no comptava amb cap senzill prèviament llençat al mercat, i per això els seguidors de la cantant no han pogut conèixer-ne cap detall fins a l'estrena oficial. Tot i això, l'artista va revelar fa uns dies que aquest paper el durà a terme la cançó Anti-Hero, el videoclip de la qual s'ha estrenat a les 2 del migdia d'aquest divendres.

Un disc visual i sense tabús

Anti-Hero precisament, és una de les cançons més potents i reivindicatives del disc, ja que l'artista parla sobre la depressió, els malsons i el boicot a un mateix. Swift s'hi obre en canal, i relata algunes de les pors que la poden portar a quedar-se sola. "Miro fixament al sol però mai al mirall. Ha de ser esgotador estar sempre encoratjant l'antiheroi", reflexiona.

Aquest vídeo es converteix en una de les peces claus de la nova era de Swift, que ha anunciat també aquest mateix divendres que Midnights es convertirà en un àlbum visual. És a dir, un disc que comptarà amb videoclips per a gran part de les cançons. Tot i això, la cantant no ha especifica si les de la nova edició en formen part també.

Cal destacar també altres temes com Lavender Haze, en què Taylor Swift parla sobre estar enamorada enmig de la pressió a la qual està sotmesa arran de la seva popularitat. Lamenta que una de les preguntes més habituals és per "saber si es casarà". "És l'únic tipus de dona que veuen".

Col·laboració amb Lana del Rey que omple de mems les xarxes

Una de les qüestions que menys ha agradat del disc és la col·laboració a Snow On The Beach amb Lana del Rey. Quan Swift va anunciar-la, va fer embogir les xarxes, fet que ha tornat a aconseguir amb l'estrena. El primer cop va ser per l'expectativa generada però, en aquest últim cas, ha sigut per la dificultat que suposa distingir la veu de l'artista convidada, sempre en segon pla. Això ha generat una gran quantitat de mems.

lana del rey esperando la señal de taylor para cantar el coro: #MidnightsTaylorSwift pic.twitter.com/IgJ8lMwEHS — Policía michino (@policiamichino) 21 de octubre de 2022

Lana Del Rey esperando a que Taylor Swift terminé de cantar en Snow On The Beach para cantar su verso pic.twitter.com/mwcdAdrrV3 — HUM☆ (@savagepinkss) 21 de octubre de 2022

Me waiting for Lana del rey verse on Snow On The Beach #MidnightsTaylorSwift pic.twitter.com/PQkoH1uQLq — rico🦋 midnights (@ricotwts_) 21 de octubre de 2022

Dards enverinats

Vigilante Shit és una de les cançons que més comentaris ha suscitat a les xarxes socials. "No em vesteixo per a les dones ni per als homes, últimament ho vaig per revenja". Una declaració d'intencions que parla sobre dones "que han tingut ja suficient".

Una de les frases que més ha cridat l'atenció és la següent: "ella necessitava proves. Ella tenia el sobre, d'on creus que el va treure? Imagina'm compartint secrets amb la teva exdona".

L'argument d'aquesta cançó ha suggerit teories, en què alguns usuaris de Twitter consideren Vigilante Shit podria ser un dard enverinat a dos dels homes amb qui manté conflictes públics. Un d'ells és Kanye West, qui ha humiliat en públic la cantant en diverses ocasions, inclòs en la cançó I Made That Bitch Famous. L'altre, Scooter Braun, que va comprar Big Record Machine, el segell de Swift, el 2019, incloent-hi els drets dels seus primers sis àlbums d'estudi i, posteriorment, va vendre'ls a un fons d'inversió. Aquest últim conflicte ha propiciat que la cantant hagi decidit tornar-los a gravar.

Casualment, ambdós s'han divorciat de Kim Kardashian i Yael Cohen respectivament recentment i, segons alguns usuaris, la cantant podria haver-hi tingut alguna relació.

OMG VIGILANTE SHIT IS ABOUT KIM AND KANYE?????? — cardigan from 1989(limited) 🕛🏳️‍🌈 (@cardigan1989) 21 de octubre de 2022

so vigilante shit is taylor swift admitting she intencionally caused scooter brauns divorce which led him to lost all his shit to ex wife, who she ended up befriend — ً (@getareycar) 21 de octubre de 2022

Ara, un cop Midnights ha vist la llum, els seguidors de Taylor Swift queden a l'espera de poder conèixer les dates de la gira que l'equip de la cantant ja ha confirmat que es durà a terme pròximament. Aquesta, permetrà veure el retorn per la porta gran al pop de Taylor Swift.