La cantautora Rozalén ha publicat aquest divendres el tema en català ‘Amor del bo’ en col·laboració amb Silvia Pérez Cruz. És el segon avançament de ‘Matriz’, el seu cinquè àlbum que es publicarà l’11 de novembre. Es tracta d’una havanera que recorda els pares de les dues artistes. Després d’arrencar el projecte amb el primer avançament ‘Te quiero porque te quiero’, Rozalén insisteix en la seva particular defensa del folk amb una proposta en català on la veu adquireix “nous i desconeguts matisos” que s’entrellacen amb la cantant de Palafrugell. El tema inclou un videoclip on un pla seqüència situa les dues artistes al centre de l’escena visibilitzant la seva connexió.

Altres artistes que col·laboraran amb Rozalén amb el cinquè disc són Tanxugueiras, Rodrigo Cuevas, Fetén Fetén, Ronda de Boltaña, Ronda de Motilleja, Benjamín Prado i Eliseo Parra. El treball serviria per commemorar els 10 anys del primer disc de la cantautora.