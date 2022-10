El Casino de Manresa és una de les seus d’un projecte expositiu sobre art i natura

Els vincles entre la creació artística i el medi natural s’erigeixen en el nostre temps en una tendència a l’alça que iniciatives com la que es posa avui en marxa a Manresa palesen amb claredat. A partir de les 7 de la tarda, el Centre Cultural el Casino de la capital bagenca acollirà l’acte d’inauguració de la mostra Respirar en el plec, una de les deu exposicions del projecte Natura Viva: musa i mímesi que se celebra de forma simultània arreu del país. En la trobada hi serà present l’artista protagonista, Julia Mariscal (Barcelona, 1970), resident a Sant Pau d’Ordal, a la comarca de l’Alt Penedès.

La construcció fa gairebé una dècada i mitja al terme de Calders del Centre d’Art i Sostenibilitat del Forn de la Calç i la creació del cicle de land art Microscopies, dins el marc de la Festa Major de Manresa, en ambdós casos a mans de l’artista i activista Roser Oduber, són dos exemples que il·lustren la preocupació que des del món de l’art es professa cada cop més per la conservació mediambiental i les problemàtiques associades a la sostenibilitat.

Impulsat per la Xarxa d’Activitats Culturals Transversal, es posa en dansa un projecte que vol reivindicar la natura com una font d’inspiració i un espai per al diàleg amb l’ésser humà i la seva capacitat per a la creació estètica i conceptual, així com la dimensió física i social del territori. Fins al 13 de novembre, Julia Mariscal instal·larà a la sala d’exposicions del Casino la combinació d’escultura i de dibuixos amb els quals ensenya la seva mirada personal a la relació amb la natura.

En la proposta Respirar en el plec, la barcelonina crea una instal·lació que esdevé l’escenari per a una única performance. Materials com l’aigua, la llet, les cendres i un tronc cremat tenen una funció simbòlica a partir del seu caràcter inestable i dúctil, permeables a la transformació. El dissabte 5 de novembre (18 h), Mariscal tornarà a Manresa per activar tots aquests elements a través d’una acció performativa que durà a terme juntament amb la ballarina Bárbara Meneses. De la interacció entre les dues artistes n’emergirà un exercici d’equilibri del cos i el món vegetal.

Artista polifacètica i interdisciplinària, Julia Mariscal treballa en el camp de la performance, el collage, el vídeo, la instal·lació i l’escultura. En la seva pràctica creativa hi intervenen sobretot materials com el paper, el vidre, la ceràmica, el so, el teixit, els líquids i, fins i tot, les matèries orgàniques, elements amb els quals Mariscal experimenta des de punts de vista com la superposició de textures i superfícies. En el seu treball pren un paper rellevant el simbolisme.

Deu exposicions arreu del país

La proposta de Julia Mariscal a Manresa és una de les deu exposicions de nova creació que s’activen des del 7 d’octubre passat i fins al proper 11 de desembre en deu ciutats d’arreu del país, cadascuna d’elles protagonitzada per un artista. A més del treball que es veurà al Casino, també prenen part en el projecte Natura viva Pep Vidal (Figueres), Anna Malagrida (Olot), Eulàlia Rovira (Girona), Miranda Pastor (Granollers), Àngels Ribé (Mataró), Rosa Tharrats (Sant Cugat del Vallès), Toni Crabb (Vilanova i la Geltrú), Martín Llavaneras (Reus) i Noela Covelo Velasco (Tortosa). En global, abasten nombroses tècniques artístiques.

Natura viva està comissariat per Carolina Grau, com a guanyadora de la tercera edició del Concurs de Comissariat Artístic convocat per Transversal. L’exposició del Casino, amb coorganització de l’Ajuntament de Manresa, es podrà visitar fins al 13 de novembre, de 17.30 a 20.30 h, de forma gratuïta.