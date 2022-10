Exercicis poc espirituals i una excepció es va presentar ahir divendres dins el cicle d’enguany de Tocats de Lletra, a càrrec de la Companyia Els Carlins. Pere Font Burés, Maribel Montardit Bohigas, Ignasi Rius Ferrer, Àngels Torrens Vila i Txell Vall Ferrer van ser les veus d’un curiós i particular viatge literari sota la direcció de Fina Tàpias. Jordi Estrada va articular un treball en que, situant com a eix central Sant Ignasi de Loiola, va crear aquest passeig literari per poetes contemporanis de l’autor dels Exercicis Espirituals.

La peça va incloure noms de la literatura més coneguts pel públic com el valencià Joan Rois de Corella, Ludovico Ariosto, poeta italià cèlebre, autor del poema èpic Orland Furiós, el portuguès Luís Váez de Camōes amb Os Lusiada, obra cabdal de la literatura portuguesa, Teresa Sánchez de Cepeda Dávila, Teresa de Jesús. Però el recorregut poètic incloïa noms de la literatura que varen esdevenir autèntiques troballes pel públic com el portuguès Bernardim Ribeiro, la veneciana Gaspara Stampa, l’italià Giordano Bruno i l’occità Clément Marot. Tots i cada un d’ells, coincidents en la línia temporal amb Ignasi de Loiola. Una petita, plàstica i efectiva posada en escena, complicitats entre els intèrprets i un petit espai reservat a la música que va amenitzar la particular mescladissa de l’homogeni i eficaç grup d’intèrprets. Un final de jornada poètica acomiadat pels aplaudiments de la cinquantena d’assistents a l’espai Memòries.