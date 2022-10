El periodista i escriptor gallec Juan Tallón va passar ahir divendres pel Magatzem Lapidari del Museu de Manresa, Espai Memòries, dins el cicle d’enguany de Tocats de Lletra. Sota el títol Amb nocturnitat i traïdoria, el manresà Jordi Estrada va ser l’encarregat de desgranar i fer conèixer de més a prop l’interessant treball del gallec, Obra maestra. I certament, l’hora i escaig que va durar l’acte es va fer curt i amb gust de poc perquè entre Tallón i Estrada van entusiasmar als assistents.

El punt de partida d'Obra maestra radica en un titular del diari ABC del gener de l’any 2006: "El Museo Reina Sofía pierde una escultura de Richard Serra de 38 toneladas de peso". Per a Tallón, el titular destapava el caos del museu, el desprestigi internacional i el diari ABC "es va imposar per semàntica". Certament, el titular va cridar l’atenció dels lectors. "Es pot perdre una cosa de 38 tones? És fascinant. La tristesa que deixa, la satisfacció del saber. El misteri es volatilitzarà en el moment en que se sapiga on està l'escultura".

Obra maestra, en paraules d’Estrada, és un llibre "divertit i ple d'ironies". L'obra es divideix en quatre parts i, com va esmentar el periodista gallec, "cada part comença amb una frase real que jo he escoltat a algun membre de la meva família. La primera de la meva mare: 'què busques?', La segona, de la meva filla de set anys: 'papa, t'ajudo a buscar?' 'No saps buscar' és de la meva dona, i del meu pare és 'ho has trobat?' Cada frase encapçala cadascuna de les parts de la novel·la: la creació de l’escultura i l’exhibició, l'ocultament de la peçá, la pèrdua i la recerca. 72 personatges, reals i ficticis, són els que van desgranant la trama.

Tallón i Estrada van mantenir una conversa amena i sobretot còmplice i empàtica amb els assistents, convidant-los i atraient-los, a la lectura del llibre, en una trobada que, certament, va resultar interessant i entusiasmant. En els darrers moments de l’acte (previs avisos de silenci a un grup present que varen començar a xerrar sense motiu), Jordi Estrada va voler agrair a Juan Tallón haver mantingut aquella distesa xerrada en català i castellà. "És la nostra riquesa, no hi ha res a agrair", va dir Tallón. Com Estrada va indicar, la propera en gallec i català. Perfectament possible.