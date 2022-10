Existeix una bellesa objectiva? Què és allò al que aspirem? Sempre hem tingut els mateixos anhels estètics i pels mateixos motius? La sueca Liv Strömquist sacseja consciències sobre la nostra relació amb el nostre cos i els dels qui ens envolten des d’una perspectiva de gènere.

No ens enganyem, tot es marceix. I, precisament, aquest caràcter efímer és el que dona a la bellesa una de les seves qualitats més particulars alhora que doloroses quan l’objecte a admirar és un mateix. A Dins la sala dels miralls, la dibuixant sueca Liv Strömquist planteja aquesta i altres realitats tot tibant un fil conductor sobre l’estètica femenina que uneix els relats bíblics amb l’obsessió actual per celebrities com Kylie Jenner o Kim Kardashian, passant per altres figures com l’emperadriu Sissí.

Aquest exercici, aparentment vertiginós, es tradueix en un còmic àgil, divertit i esmolat salpebrat amb reflexions històriques (de Zygmunt Bauman a Susan Sontag passant per Eva Illouz) i una anàlisi de com la sexualitat s’ha erigit en força motriu de les cada cop més fràgils relacions humanes. Sota una aparença desenfadada, Strömquist planteja interessants reflexions que alternen la vivència del pas del temps per mitjà del testimoni de dones de diferents edats fins a anècdotes que il·lustren l’evolució del model canònic al llarg dels anys, des de les interminables sessions de fotos que patia Marilyn Monroe a perillosos reptes virals per aconseguir uns llavis com els de Jenner.

La barcelonina editorial Finestres és l’encarregada de presentar en català aquest títol, també disponible en castellà a càrrec del segell Astiberri.

Un retorn a mitges

El còmic en la nostra llengua suma aquest mes una altra novetat amb M de Monstre, una original relectura d’un dels mites més explotats de la cultura popular com és el de la criatura del doctor Frankenstein. En aquesta ocasió, la nord-americana Talia Dutton presenta una trama en la qual una brillant científica aconsegueix fer reviure la seva germana i sòcia d’experiments morta arran d’un desafortunat accident. Malgrat l’èxit aparent del procediment, però, ben aviat apareixen els dubtes ètics de tot plegat i sobre els límits de la identitat de la retornada.

Presentat amb un estil gràfic net i lluminós, aquest còmic és també un clam per la normalització i visibilització d’autors i històries amb rerefons LGTBI+ en tota mena d’entorns i temàtiques, també en el camp de la ciència-ficció.

Amenaça en zeros i uns

Menys amigables que la del còmic anterior són les creacions que poblen l’univers de Not All Robots, un còmic de Mark Russell i Mike Deodato Jr. que se situa en un altre escenari del qual estem àmpliament advertits com és el de la revolta contra els humans d’uns robots cada cop més perfectes.

Russel i Deodato comparteixen aquí el primer capítol d’aquesta guerra, desfermada en un futur apocalíptic en què la civilització ha quedat reduïda a unes poques ciutats controlades fins al més mínim detall per les màquines. Això sí, malgrat la foscor imperant en tot el volum i la violència que mastega en cadascuna de les pàgines, aquest còmic conserva també espai per a un humor especialment àcid.

Ninges manresans

L’humor gruixut i un divertiment lliure i sense pretensions és la base de la primera entrega de Tony Shinobi, còmic dels manresans F.M.F. i Joel Abad. Un primer volum en format grapa que recull tres esbojarrades historietes curtes protagonitzades per un improbable ninja i unes aventures que faran estirar els cabells als fans puristes del gènere i arrancaran rialles directes de la boca de l’estómac als lectors sense manies.

Seguint amb l’ADN manresà, aquest còmic de moment només es pot aconseguir a la pàgina web d’Abad i a la botiga 2 de Piques de la capital bagenca.

Sabor clàssic

I per als qui prefereixin recórrer als clàssics, Bruguera ha recuperat aquest estiu Zipi y Zape. Estrellas de la publicidad, dins la mítica col·lecció Magos del Humor. Aquí, els germans creats per Josep Escobar es veuen convertits en les improvisades estrelles d’una productora d’anuncis a les portes de la fallida que es veu forçada a confiar en ells per reflotar el negoci.

Trompades, equívocs i una graella de vinyetes senzilla i funcional són marca de la casa en un còmic que no defraudarà els amants d’un dels períodes clau de la historieta espanyola.