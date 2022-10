El manresà Manel Gómez València va inaugurar ahir l’exposició Hores de vol, que mostra una selecció de dibuixos elaborats en els darrers cinc anys. El conjunt es pot visitar fins al 4 de novembre al centre cívic Selves i Carner de Manresa, de forma gratuïta, de dilluns a divendres de 16 a 21 h.

Envoltat d’amics, Gómez, de 47 anys i resident a Barcelona, va explicar que l’arribada de la seva filla Mia li va fer sentir «la necessitat de portar a la motxilla alguna cosa per entretenir-la». D’aquesta manera, va recuperar l’afició per la pintura. En la seva joventut, va rebre classes de dibuix d’Estanislau Vilajosana i, més recentment, el manresà va fer cursos d’urban sketching i d’il·lustració a l’Escola Massana de Barcelona.

Les obres penjades són aquarel·les fetes de manera espontània, amb traç ràpid, i mostren sobretot espais i paisatges on treu la llibreta i aprofita per pintar. L’alcalde Marc Aloy va lloar la «sensibilitat» del «meu amic Manel». En l’exposició també hi ha llibretes amb dibuixos de temes diversos.