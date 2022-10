Solsona aplaudeix Eduard Gener en l’estrena de «Swing de comarques»

El músic solsoní Eduard Gener va presentar el nou disc Swing de comarques dissabte al vespre al Teatre Comarcal de Solsona. El concert, en format de quartet, va ser interpretat per Toni Vilaprinyó al baix, Andreu Moreno a la bateria, Montserrat Isanta als cors, i el mateix Gener a la veu i al piano.

Durant el concert es van tocar les noves cançons del disc, així com algunes d’anteriors. En molts casos, Gener va explicar el significat i la inspiració per compondre les cançons, molt relacionades amb experiències quotidianes. L’actuació es va iniciar i acabar amb la peça que dona nom al treball, Swing de comarques, una cançó dedicada a les bandes locals que escoltaven a casa seva quan era petit, com la Diamant Club: «És un homenatge al músic aficionat que troba la seva manera de fer amb l’entusiasme com a motor», va concretar el cantautor.

En aquest sentit, l’actuació, que gairebé va omplir el teatre, va ser acompanyada d’un attrezzo ambientat en el temps dels músics autodidactes de comarques. El piano de cua blanc i les làmpades transportaven els assistents a l’època: «He fet dues làmpades amb unes del meu avi, aquelles típiques d’aranya que deuen ser dels setanta, i hi he posat un peu de forja. Formen també part del relat, m’agrada jugar amb això».

Swing de comarques és el cinquè disc d’Eduard Gener, que defineix com «el més gamberro. És un disc de so clàssic, per mi és un disc de temps ràpid, més juganer i amb un pèl més de rock». El treball, que és a cavall entre el swing i la cançó, va ser autoproduït pel mateix cantautor al seu estudi de gravació, Jezz Records.

A més del concert de presentació a Solsona, Swing de comarques es podrà gaudir en directe el 5 de novembre a la Fàbrica Lehmann de Barcelona, i el 19 novembre, al Teatre Carlins de Manresa. Per a l’ocasió, també s’han fet samarretes dels músics comarcals dissenyades per l’Erika Escudero i il·lustrades per la Montserrat Isanta, que es poden comprar als concerts, a la botiga Cal Davesas de Solsona i a la pàgina web de Jezz Records. Als mateixos llocs també es pot adquirir el CD físic.

Swing de comarques ja té un videoclip de la cançó que porta el nom de l’àlbum, gravat a Brics, a Jezz Records, simulant un estudi de pòdcasts, i en indrets de Solsona. També s’ha publicat un parell de vídeos animats de les cançons Mirall i Una cançoneta.