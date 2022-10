«Josep Fornas va ser l’antena de Tarradellas dins de Catalunya»

El nom de Josep Fornas no és un dels més coneguts en la constel·lació de la política catalana del segle XX, però el vincle estret que va mantenir amb Josep Tarradellas durant quinze anys no va passar desapercebut a Joan Esculies (Manresa, 1976), biògraf del primer president de la Generalitat restaurada, que va emprendre el retrat escrit del personatge mereixent el Premi Carles Rahola d’assaig. El periodista i historiador presenta avui les dues biografies en una trobada a la Llibreria Parcir de la capital bagenca.

Qui va ser Josep Fornas?

És una figura important per tres fets. D’entrada, perquè des de la tardor del 1962 fins el gener del 77 va ser l’home a l’interior de Tarradellas, la persona que l’informava i li aconseguia contactes amb l’empresariat, amb la gent que tenia diners i li podia donar crèdits, i també li va fer conèixer la nova generació de polítics que emergia al país.

Els altres dos motius?

Tota la seva vida, en Fornas va recollir milers de llibres i cartells de la guerra, de la història de Catalunya, ... i ho va donar tot al Parlament. El tercer motiu és que, a partir dels anys 60 va tirar endavant l’editorial Pòrtic, un fet important perquè va publicar memòries de catalanistes i republicans com Víctor Alba, Aurora Bertrana, Claudi Ametller, el llibre del Jordi Pujol Des dels turons a l’altra banda del riu, els tractats de Josep Maria Poblet sobre en Companys, ... Pòrtic també va publicar novel·les i obres de ficció.

Vostè el va conèixer, en Fornas?

Quan vaig escriure el llibre del Josep Andreu Abelló, vaig parlar amb Fornas perquè va ser l’Abelló qui li va fer el contacte el 1962 amb el Tarradellas. Fornas va morir el 4 de gener del 2021 i les seves filles em van fer l’encàrrec d’escriure la seva biografia.

Com van connectar Tarradellas i Fornas?

La primera trobada, a mitjans d’octubre del 1962 a París, va ser tensa, Fornas hi va anar amb Joan Sansa i Tarradellas va insistir-los en que l’operació Marroc era un disbarat. Consistia en un plan per enderrocar Franco que havia ideat un sastre de Vic molt reputat que vivia a París, i que havia acabat implicant Fornas i Ferran Canyameres, però el mateix Tarradellas va contribuir a fer-lo fracassar per inviable.

Tot i que havia dinamitat el pla, Fornas va voler conèixer el president a l’exili?

Sí, perquè Fornas es va enamorar de la figura de Tarradellas, i va acabar assumint el paper de solucionador per a ell. En Fornas tenia el negoci de la gestoria familiar, però mai es va apassionar per la feina, i tenia molt temps lliure. Li agradaven els llibres, estava en l’antifranquisme, militava a Unió Democràtica, però el van anar empenyent enfora, sobretot els joves, què no s’entenien amb Tarradellas.

Quin va ser el seu paper?

Era l’antena de Tarradellas dins de Catalunya, Fornas li deia a qui havia de conèixer, i li enviava gent a casa, a Saint Martin le Beau. Li feia conèixer gent de diners, per recollir fons, li feia les subscripcions a les revistes, parlaven gairebé cada dia i l’anava a veure un cop al mes.

Realment el va esprémer.

Sí, és el que feia Tarradellas amb la gent, però també és veritat que Tarradellas no estava acostumat a que el deixessin. I Fornas el va deixar perquè va veure que si continuava al seu costat aconseguiria un càrrec, però no el seu somni de ser diputat que ja havia expressat quan tenia vint anys. En els anys

76, 77, veient que Tarradellas tornaria, va acceptar la invitació de la gent d’ERC per entrar al partit en un moment de recuperació. El gener del 77 li va dir a Tarradellas que s’afiliava perquè volia ser diputat. En aquell moment, però, ja no era l’home de Tarradellas, només era un amic, va quedar desplaçat, perquè Tarradellas no volia dependre dels partits i Fornas n’era d’un. De fet, es va assabentar que Tarradellas era a Madrid, el juny del 77, per la televisió.

Va aconseguir ser diputat?

Es va presentar a les eleccions generals del 77, però ell no va tenir sort perquè Esquerra només va treure un escó, el d’Heribert Barrera. El 1980, en les catalanes, sí que va sortir, i va ser diputat del 80 al 84. Fornas no va militar a ERC per ser d’ERC sinó perquè era un republicà catalanista, nacionalista, com Barrera. Sempre preferia el pacte amb Pujol i no el PSC perquè PSC era PSOE.

Què va fer quan va acabar la legislatura?

El politiqueig no li agradava, veia la Generalitat com una estructura sobrepassada de funcionaris. Després de ser diputat, Fornas es va retirar i al final va ser independentista, una d’aquelles persones decebudes amb la Transició.

Com s’havia iniciat Fornas en el món catalanista?

El pare va fer la guerra en l’exèrcit republicà, obligat, va passar per la presó i després va muntar l’assessoria, un negoci que va continuar el Josep, a qui li agradava la cultura. Es va casar amb la Clara Prat, filla del ninotaire Pere Prat Ubach. Un dia, buscant pis, va topar amb Ferran Canyameres, que el va aterrar al catalanisme i el va posar en contacte amb l’exili. A l’antifranquisme hi va entrar de la mà dels montserratins, Albert Manent, gent d’Unió.

Per què és una figura poc coneguda de la política del país?

Josep Fornas va fer parella amb Tarradellas durant quinze anys, va ser un dels màxims artífex del retorn del president, però quan el retorn es va concretar, Fornas no va sortir a la foto. Per això hi ha una part de la societat que no sap qui és en Fornas.

I tot i això, en els darrers anys, va intentar escriure una biografia de Tarradellas.

Va anar aplegant documentació, fins que un dia va trobar una nota del Tarradellas en que comentava que el Fornas ja no és el que era, i això el va afectar molt i va deixar el projecte. Deia que havia escrit mil pàgines, però realment no n’havia escrit cap.