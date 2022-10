El calafí Josep Maria Solà posa llum als orígens de les tradicions

Piquem amb delit el tió esperant a canvi llaminadures i regals, però rere l’aparença vigent de la tradició hi ha un trajecte antropològic que ens parla del desvetllament de la natura adormida que l’home va traçar en els inicis dels temps per sobreviure a la foscor i el fred primigenis. Relacions com aquesta, amparades en un vast coneixement sobre literatura, filosofia, art i esoterisme, omplen les pàgines del llibre Rituals elementals (Edicions de l’Albí), del calafí Josep Maria Solà (1961), que avui es presenta a l’Espai Òmnium de Manresa.

«He estat investigant durant anys sobre l’origen de les nostres tradicions», explica l’autor, «i en aquest llibre he volgut tornar-les a explicar perquè hi ha desconeixement, mals entesos, fins i tot hi ha coses que estan tergiversades». Una vocació que inclou, així mateix, «alguns temes més esotèrics» com els que ocupen la segona part del volum, on Solà rememora la seva etapa com a col·laborador del suplement Idees d’aquest diari als anys 90, incloent-hi tres articles i altres reflexions que han anat sorgint al llarg del temps.

El resultat és un llibre que beu de diferents disciplines, reconeix la influència de Joan Amades i intenta anar més enllà de tòpics i llocs comuns del gènere. «El Nadal, per exemple, ens connecta amb els dies de la foscor, de la natura que s’ha de despertar, hi ha una explicació racional», apunta Solà, que defineix l’obra com «un costumari modern on hi barrejo molta literatura».

Un trajecte per les estacions

La primera part del llibre fa una passejada per les quatre estacions de l’any -solstici d’hivern, equinnocci de primavera, solstici d’estiu, equinocci de tardor- fixant la mirada en tradicions com el pessebre, el Carnestoltes i la nit de Sant Joan. «Hi ha una voluntat de reivindicar les festes i aquests períodes tan delimitats, com per exemple la nit de les ànimes, que estem a punt de viure», indica Josep Maria Solà.

Per Tots Sants, explica l’autor en el llibre, «Cal tenir la taula a punt (antigament, hom posava un cobert i un parament de taula per al parent difunt i, fins i tot, se li preparava un llit per descansar) per compartir col·lectivament (els vius i els morts) aquelles menges que més els abelleixen». Sota el mantell de la vivència contemporània de la festa hi ha un pòsit de ritu, espiritualitat i antropologia que obres com la present ajuden a conèixer.

«Antigament, la gent vivia més intensament les festes i les tradicions», opina el calafí, però ara estem com aigualits. Deuen ser els signes dels temps». No obstant això, afegeix, «com va dir l’amic Antoni Dalmau», que va morir a principis d’aquest any, «no podem perdre les festes, els costums i els rituals».

Tot i que encara queden un parell de mesos, segur que molts nens ja somnien amb el moment de començar a donar cops al tió. Josep Maria Solà es pregunta «per què piquem?». I la resposta és que «no és una qüestió violenta, l’acte de colpejar serveix per despertar el tronc, l’arbre, la natura adormida, i això és molt maco». En aquest sentit, hem de llegir també tradicions com «adornar l’arbre per Nadal, un gest que implica el renaixement del medi natural».

Solà reconeix la inspiració i el mestratge de figures com Argullol, Trias, Valverde i Lluís Calderer en la capacitat de tractar l’assaig des d’una dimensió estètica. Pouant en diverses tradicions culturals, l’autor desenterra les arrels europees de tradicions sòlidament implantades al nostre país i les connexions i vincles que hi ha entre espais i èpoques diverses.

Bruixes, diables i maçons

El títol de la segona part del llibre és prou explícit: Sobre bruixes, diables i altres marques de boira. Hi apareix l’interès per figures mitològiques i per institucions com la maçoneria, sobre la qual Solà intenta aclarir conceptes. «En Franco deia que los rojos i els masons eren l’enemic, els acusava de mil i una coses, però la veritat és que la maçoneria és una associació de persones que volen fer el bé, amb la particularitat que ells creuen que tenen un secret», explica el calafí sobre el tema.

Tal i com afirma el solsoní Raül Garrigasait en el pròleg, «en Josep Maria Solà ha escrit un llibre per tornar a assaborir aquest món». Rescatant tradicions i personatges de la mitologia i l’esoterisme, l’autor reinterpreta l’imaginari i cerca mirades no hegemòniques, com en el cas del diable. «És l’encarnació del mal, però és fantàstica la descripció que ens el pinta com un home coix i que no projecta ombra».

Solà va tractar alguns d’aquests temes en el suplement cultural Idees que va publicar Regió7 a finals del segle passat. Ara, ha tibat d’aquells fills i ha rescatat algunes parts que el permeten completar, entre el recorregut per les estacions i el compendi esotèric, una perspectiva diferent i personal als rituals que ens marquen la vida malgrat la sofisticació tècnica de la vida actual.

L’autor, que va ser fundador de la Revista d’Igualada, exerceix la docència i l’activisme cultural, així com la divulgació a través de llibres com El somni de Grècia (2006) i Històries de Calaf (2008). Així mateix, va publicar també la novel·la Llibre de les quatre metamorfosis (1997) i el recull narratiu Un salt al blau (2016).

Josep Maria Solà també forma part del col·lectiu literari Lola Palau, format per diversos escriptors de la Catalunya central i que fins ara ha publicat dos reculls de contes. Amb una periodicitat quinzenal, els autors del grup publiquen un relat de pàgina sencera al suplement Revista d’aquest diari.