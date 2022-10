Berni Puig (Castellbell i el Vilar, 1990) ha tancat una gira europea amb la realització de l’obra Paisatgisme cromàtic a través d’una IA al carrer San Dalmacio, 8 del polígon Marconi, de Madrid, en el marc del Concurs Internacional d’Art Urbà convocat pel Fòrum d’Empreses per Madrid. Ha estat un dels set guanyadors seleccionats, al costat de grans noms com Spok, 3ttman o Taquen. La proposta de Berni Puig, creada en col·laboració amb el neurocientífic Joan Perramon, recull la seva habitual lògica en clau geomètrica i de cromatisme mitjançant un disseny generat amb intel·ligència artificial. L’estada a Madrid culmina una gira europea que, en l’últim any, ha portat l’artista a les principals capitals del circuit d’art urbà de la península, a més de Viena i Berlín, entre d’altres. De cara al 2023, es vol centrar en fer el salt al circuit de galeries.