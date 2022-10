El cantautor Cesk Freixas (Sant Pere de Riudebitlles, 1984), troba a faltar que els autors "d'avui dels Països Catalans musiquin els seus poetes". No és el seu cas, i és que el músic acaba de publicar un nou disc, 'Direm nosaltres' (U98 Music), en el qual adapta els versos de poemes de Roc Casagran per a convertir-los en lletres de les seves cançons. En una entrevista amb l'ACN, explica que ja fa temps que treballa amb el poeta i que "el vincle" ha estat sempre molt estret. De fet, Casagran serà present en el nou espectacle de Freixas, que s'estrenarà aquest diumenge a l'Auditori del Centre Artesà Tradicionàrius de Barcelona.

Ja fa uns anys que Cesk Freixas va canviar el seu mètode per a compondre cançons, arrencant el procés creatiu amb texts poètics o versos que ell mateix escrivia. És per aquest motiu que "no ha hagut de variar massa coses" a l'hora de prendre els versos de Casagran com a punt de partida del disc.

Tot i això, assegura que començar amb la música ofereix un "punt d'espontaneïtat", ja que és la forma més habitual de crear. "Quan escrius el teu propi text, més o menys, ja saps cap on anirà la cançó, en canvi, quan agafes el text d'un altre, no tens massa referències ni idees de cap on et portarà aquella creació", conta.

Freixas afirma que trobar "les sensacions i la part emotiva dels versos requereix un treball de concordança entre el que es llegeix i el que es canta". Explica que fa un "exercici paral·lel" on intenta "captar les sensacions que el poeta està deixant anar en aquell moment".

Un punt madur de la carrera

"Després de tants anys dedicats a la creació musical i d'haver parlat de molts temes, musicar poemes és un repte, un joc experimental, una nova manera d'arribar als mateixos llocs; hi ha una necessitat de buscar punts de començament diferents", declara Cesk Freixas.

Tanmateix, qualifica el projecte de musicar poemes com un "punt de pausa a la part creativa", ja que el text "no surt de surt d'ell mateix", i això li dona una "perspectiva diferent de les cançons".

El músic diu que la gent "escolta música de manera molt diferent ara que fa deu anys", i que per això els discos conceptuals "no tenen tan bona rebuda com abans". No obstant això, assegura que està "molt content de poder continuar insistint en idees conceptuals en la música".

"En Roc Casagran cuida molt la mètrica i les rimes, és molt pulcre en aquest sentit, això m'ha facilitat molt que els seus versos es poguessin musicar fàcilment", diu Freixas. Detalla que des de principis de 2020 ja tenia clars quins poemes podien funcionar pel disc, i que tot el temps des de llavors ha estat "construint i perfilant" les cançons conjuntament amb Casagran.

Reivindicar el paper del poeta

El del Penedès assegura que va prendre la decisió de musicar poemes, en part, com un acte de "responsabilitat cultural". "Tendim a musicar els clàssics i menysprear o relativitzar la importància dels poetes dels nostres temps", declara.

Diu que es tendeix a "sobredimensionar als poetes d'abans, sobretot els morts", i que és aquest justament el motiu pel qual va decidir musicar els versos de Roc Casagran. "S'ha de donar importància a les persones que són capaces d'expressar la realitat actual en un espai molt petit", afegeix.

La gira del nou disc comptarà, "sempre que sigui possible", amb la presència i participació de Roc Casagran a l'escenari. Freixas assegura que "la part poètica tindrà un paper fonamental", i que Casagran anirà recitant de manera constant els seus versos en molts punts de l'espectacle.

"Aquest directe no és massa habitual dins el gènere de la cançó d'autor, ja que inclou un espectacle de llums i so, amb una escenografia curiosa i en el que els silencis i les estridències jugaran un paper important", conclou.