La filosofia de l’escola Manresa Teatre Musical (MTM) inclou provar davant del públic «el fet artístic constantment» i per això «apostem per un treball intens de qualitat. No fem només una actuació de final de curs, perquè crec que és absolutament insuficient i no és real. Fins que no actues a l’escenari, no ets conscient del que fas, i per això has de tenir l’ocasió de fer-ho diverses vegades, per tenir l’oportunitat de fer un procés i evolucionar. Es tracta d’oferir un procés d’aprenentatge real», destaca Pablo Testa Grosbaum, el director d’un centre d’ensenyament específic del gènere que va ser pioner a Manresa i comarca ja fa deu anys. D’aquesta manera, si al juliol van oferir tres funcions de Wicked, el seu desè musical de gran format amb el qual celebren la dècada de trajectòria, demà n’oferiran dues més (a les 17 i a les 20.30 h), altre cop del teatre Conservatori.

Testa Grosbaum, coreògraf format en dansa clàssica, destaca «l’orgull» que sent per haver complert els objectius marcats a l’inici: fomentar i difondre el teatre musical amb una formació específica i despertar vocacions professionals: «molts alumnes marxen per continuar formant-se fora i altres ja estan treballant». És el cas de Jan Buxaderas (Aguilar de Segarra, 21 anys), que després de fer de Grease al Nuevo Teatro Alcalá de Madrid, ara és Sky en el repartiment de Mamma Mia! al teatre Rialto també de Madrid, al costat de Gina Gonfaus (Manresa, 21 anys), que hi fa de Shopie. I Andreu Andreu Mauri (Manresa, 22 anys) ha debutat en el musical professional de gran format amb Golfus de Roma que fa temporada al teatre Condal de Barcelona.

«I també hi ha altres exalumnes que fan coses relacionades amb el musical, com obrir una escola de cant o treballar de professors aquí mateix, però el més important és que s’ha creat una comunitat molt bonica al voltant del centre. Aquí es treballa per la qualitat, però acompanyant les persones, no insistint amb duresa, sinó reforçant la confiança des de l’estimació. Més enllà que més endavant en facin la seva professió, sinó que tinguin una experiència que els sigui positiva al llarg de la vida», remarca Testa, que afegeix: «m’agraden els bons resultats, però entenc que la manera d’arribar-hi és amb un bon tracte. Crec que el bon rotllo que hi ha entre nosaltres es percep de seguida. Perquè, com a director, el que intento fomentar abans que res és la qualitat humana».

Espectacles de ballet

Per complir els objectius establerts per MTM fa deu anys ha calgut «molt esforç» i el resultats d’aquests deu anys s’han pogut veure en la producció d’una trentena d’espectacles, de gran i mitjà format, entre els quals hi ha els de Ballet Clàssic Manresa (BCM), que es va estrenar el 2104, un any després de l’arrencada de l’escola. «L’actual escola de ballet té una qualitat molt gran. Fem espectacles de ballet sencers, que no s’havien fet mai a Manresa, i també tenim alumnes que fan carrera a fora».

MTM compta actualment amb 12 professors i 230 alumnes, tot i que abans de la pandèmia havien estat vora 300. «Hi ha hagut baixes de petits ballarins. De fet, l’escola s’omple a partir dels 10 anys: tenim molts adolescents i molts adults», apunta Testa.

«Wicked», els orígens de les bruixes del país d’OZ

A càrrec de 28 alumnes de MTM, amb direcció escènica i artística de Jordi Gener, direcció musical de Borja Vall i coreografies de Pablo Testa Grosbaum, és, com tots els muntatges creats per l’escola manresana, íntegrament en català. La producció es va estrenar al juliol i demà en tornen a fer dues funcions.