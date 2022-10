«És una mirada més intimista, més transversal» sobre Josep Maria de Martín, que és, sinó la figura més important que ha donat el món de la cultura berguedana, segur que és una de les més destacades. La descripció és d’Ivan Sànchez, alcalde de Berga, ahir al vespre, després d’inaugurar l’exposició que han comissariat dos berguedans, el dibuixant i ninotaire Jaume Capdevila, Kap, i el dissenyador gràfic Salvador Vinyes.

Josep Maria de Martín i Gassó (1920-2005) va ser un creador singular, un apassionat de la modernitat, una ànima sensible i un artista exigent, pintor com el defineixen els que n’han fet la revisió ara. Un home que va tenir una àmplia xarxa de relacions amb els intel·lectuals del moment, i en l’exposició, a part de veure l’obra, s’explica, s’aporten algunes dades sobre aquest perfil d’home de cultura, de la cultura del país, en uns anys complicats, en ple franquisme. L’exposició es podrà veure al Convent de Sant Francesc fins al gener de 2023.

Jaume Capdevila, Kap, explicava que l’exposició pretén fer accessible l’obra de Josep Maria de Martín. Capdevila i Vinyes han fet un esforç en un doble sentit: fer l’exposició global de De Martín i, al mateix temps, entrar al detall d’alguns aspectes que han arribat fins als berguedans d’avui més desdibuixats. «Hem intentat explicar de Martín des de totes les facetes i incorporant el factor humà», explicava ahir Capdevila. «Per a nosaltres, que el vam conèixer i el vam tractar, aquest factor és imprescindible perquè la persona està relacionada amb l’obra i l’obra està relacionada amb la persona».

I com relatava el mateix dibuixant, «a Berga, tothom que té una certa edat recorda de Martín com una persona seriosa, que passejava un gos molt estrany, però potser no el coneixen profundament i no coneixen les seves inquietuds intel·lectuals, el seu sentit de l’humor, el seu rigor extrem... Tot això ho hem volgut mostrar i fer evident». I aquí és on la mostra es fa gran, amb una posada en escena del material recollit de gran sentit estètic, i amb la voluntat explícita de portar el material en un espai concret, estudiat i que juga el seu paper en la mateixa exposició.

Salvador Vinyes, que ha elaborat el disseny de la mostra, va explicar aquesta voluntat que l’espai i el relat del material exposat anessin de bracet. «La meva visió com a dissenyador gràfic -explica ahir Vinyes- és que ha de ser simple i això emana la complexitat, que de fet és el que feia de Martín... Ell dibuixava un quadre, feia una caseta i ja està... No és això! A darrere hi ha moltes més coses: el color precís, els matisos precisos, etc. Doncs aquesta exposició vull que sigui això, vull que una persona, amb les mans a la butxaca, es passegi i la vegi ràpid, però una altra persona s’hi pugui estar dos dies, fixant-se en tots els detalls. I aquí comença un altre univers, però la primera visió que és la de dissenyador gràfic pur, em sembla que l’hem solucionat».

L’alcalde, que a l’hora és regidor de Patrimoni Cultural i Museus, va compartir un parell d’anècdotes sobre les seves primeres aproximacions a la figura de De Martín durant la seva adolescència, en una mirada que admetia que era distant. Sànchez també va destacar la importància de l’exposició i va comentar que «la mostra ha de servir perquè tota la gent que va tenir la sort de conèixer de Martín, es pugui sentir reflectida en aquesta exposició, i que tota la gent que no el va conèixer, pugui descobrir la gran figura que hi ha darrere de Josep Maria de Martín, un dels artistes més importants que ha tingut aquesta ciutat».

L’exposició explora totes les seves facetes creatives de Josep Maria de Martín. Hi descobrirem el pintor, el poeta, l’escriptor, el ninotaire, el cartellista, el crític d’art, l’il·lustrador, el grafista, l’activista cultural o el pedagog. Alhora, podrem descobrir com van veure de Martín els seus amics o els principals especialistes en art, pintura i literatura del moment, amb cites sobre ell i la seva obra que ens acompanyen al llarg de tot el recorregut.

Es mostren objectes o documents pràcticament inèdits, que inclouen correspondència personal o esbossos, i material molt interessant que permet explorar la seva relació amb Gabriel Ferrater: s’hi veuran les dedicatòries dels llibres de Ferrater o els capítols manuscrits d’una segona novel·la, inacabada, que van fer a quatre mans, així com els esbossos per al retrat de Ferrater de la galeria de reusencs il·lustres.

Horaris de visita A partir del 27 d'octubre: de dijous a diumenge d'11 a 14 h i de 17 a 20 h. A partir del 2 de gener: dissabtes, diumenges i festius d'11 a 14 h i de 17 a 20 h.