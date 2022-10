Úrsula Corberó i Quim Gutiérrez roden a Manresa «El cuerpo en llamas», la sèrie sobre el crim de la Guàrdia Urbana

Úrsula Corberó i Quim Gutiérrez roden aquest divendres a Manresa la minisèrie de Netflix «El cuerpo en Llamas», segons ha pogut saber Regió7. La producció de Netflix sobre el crim de la Guàrdia Urbana executada per Guirri SL, farà parada al centre de la ciutat durant tot el matí. L'equip ha començat el rodatge les 8 h al carrer Arquitecte Oms.

Entre els detalls que destaquen del rodatge, s'hi ha vist un cotxe de la Policia de Barcelona, objecte clau en la producció tenint en compte que narra l'assassinat de Pedro Rodríguez (interpretat per Jose Manuel Poga), un agent policial, en què va haver-hi implicats dos companys més, Rosa Peral (Úrsula Corberó) i Albert López (Quim Gutiérrez). També s'hi ha vist una oca amb un arnès.

A més a més, al Passeig Pere III s'ha escenificat un espai de venda top-manta. Coincideix que Albert López i Rosa Peral van ser investigats per la mort l'agost del 2014 d'un venedor ambulant, José Antonio González, durant una persecució quan estaven de servei. Ambdós i un altre agent van perseguir-lo per un camí de terra de Montjuïc fins que ell, va treure una navalla amb què va ferir Peral i va intentar apunyalar Albert. Va ser llavors, quan aquest, segons la seva declaració, va treure la pistola i el venedor "va saltar" per un precipici d'uns 30 metres.

Talls de trànsit

La gravació a la capital del Bages ha començat al carrer Arquitecte Oms, entre el Passeig Pere III i el carrer Cardenal Lluch. L'Ajuntament ja va advertir que en aquest tram hi hauria talls de trànsit i vianants, que es repetiran al 1r tram del Passeig Pere III, entre la Muralla Sant Domènec i el carrer Guimerà i a la Muralla Sant Domènec.

Una sèrie sobre el crim de la Guàrdia Urbana

"El cuerpo en llamas" està inspirada en fets reals, concretament en el crim de la Guàrdia Urbana. Es tracta d'un cas que va produir-se el 2017, quan un home va ser calcinat al pantà de Foix. La investigació de l'assassinat va treure a la llum una xarxa de relacions tòxiques entre diversos agents de la policia de Barcelona. El càsting el completen Isak Férriz i Eva Llorach, entre d’altres.

"El cuerpo en llamas" està dirigida per Jorge Torregrossa, que exerceix també de productor executiu, i Laura Mañá i escrita per Laura Sarmiento. El rodatge es desenvoluparà durant diverses setmanes a Barcelona i altres municipis de la província.

El rodatge es produeix un més després de la gravació del videoclip de Monotonía de Shakira i Ozuna i dues setmanes després del rodatge de la sèrie de Berto Romero i Andreu Buenafuente per a Movistar.