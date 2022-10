Una cinquantena de persones es van aplegar ahir a les dotze del migdia a la Plana de l’Om de Manresa per escoltar el recital No hi haurà una altra fi del món, en el marc de la 16a edició del festival literari Tocats de Lletra, que enguany ha estat titulat «Acollits».

L’actriu Laura Conejero va recitar diferents poemes d’autors d’arreu traduïts al català amb una veu dolça, delicada i fina que va atrapar l’atenció del públic i d’aquells que passejaven pels laterals de la plaça. A la seva dreta, l’empordanesa Roser Sala tocava la guitarra com si el so de les cordes fossin un plugim fràgil mentre murmurejava lletres de poques paraules perquè les rimes ja omplien la plaça. El recital es va obrir amb un prefaci titulat Varsòvia, 1945 del poeta lituà Czeslaw Milosz i es va cloure amb un poema de l’escriptora Nelly Sachs titulat Cor dels orfes, traduït pel poeta català Feliu Formosa. L’últim vers va ser un clam de lluita: «Oh món, contra tu elevem la nostra queixa», que va anar minvant fins acabar l’acte.