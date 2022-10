La cantant de Sant Joan de Vilatorrada Celeste Alías va presentar fa un any, a l’anterior edició de la Fira Mediterrània, l’espectacle Tranquila. Celeste canta Chavela, un cant de llibertat, de celebració de la vida i la mort, a través d’una figura cabdal: l’artista mexicana Chavela Vargas. Acompanyada per l’avinyonenc Santi Careta a la guitarra i el barceloní Oriol Roca a la bateria, Alías va fer néixer el que ells mateixos anomenen neoranxeres i boleros galàtics, ja que temes conegudíssims com Volver, volver, El último trago o La enorme distància són explorats a través de noves sonoritats.

Ara, la cantant santjoanenca presenta el disc d’aquest espectacle, que estrenarà dimarts (18 h) a la Sala Gran del Kursaal de Manresa. Es mostra contenta del suport del públic i assenyala que el concert s’ha programat en «un dia molt escaient», el de Tots Sants: és una diada molt celebrada a Mèxic i, a més, enguany se celebra del desè aniversari de la mort de Chavela Vargas, que va ser una pionera de l’univers LGTBI.

En el concert hi haurà col·laboracions especials, de joves cantants del Conservatori de Manresa, alumnes d’Alías; i del grup de trompetes del mateix centre. I un cos de ball format per Laura Bataller, Maria Ribera, Marta Rabaneda, Glòria Rosa i Fàtima Campos.

La cantant santjoanenca destaca que aquest és un «projecte gran, i crec que m’ha transformat. Ha portat una Celeste més seguda a escena, pel fet d’incorporar la dramatúrgia, de parlar a més de cantar a escena, de tenir les llums... per tot el procés que s’ha fet. He consolidat moltes coses a nivell artístic».

El disc, que ja és a totes les plataformes i que es podrà comprar als concerts, ha estat produït per Careta, i s’ha enregistrat a l’estudi de Marc Parrot, Gravacions Silvestres, a Sant Quirze Safaja. «El disc recorda molt a l’espectacle», assenyala Alías, ja s’ha gravat «de forma molt artesanal, en alguns temes amb tots tres a la mateixa sala i amb un micro antic. És el cas, per exemple, de La enorme distancia. Aquí hi ha el que vam fer, en una sola presa, sense més filtres». També, per apropar-se a les tècniques del anys 60, tot el disc està passat per cinta, com es feia aleshores.

El disc, titulat com l’espectacle Tranquila. Celeste canta Chavela (Microscopi, 2022), inclou una selecció de vuit temes: «Són 32 minuts de música. I la sorpresa és que la meva mare [Virginia Borjas] canta per primer cop en un disc meu. Però si als concerts sol pujar per cantar La Llorona, al disc canta a la darrera cançó, El último trago. És un homenatge a la meva mare», exposa la cantant.