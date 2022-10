El Fòrum 10 viurà una nova edició durant els quatre divendres del mes de novembre amb el lema Experiències de comunicació en temps d’incertesa. Les jornades, que seran moderades per Josep Genescà, periodista i director de Ràdio Puig-reig, tindran lloc a La Sala, a la plaça Nova de Puig-reig, seran retransmeses en directe per Ràdio Puig-reig FM i www.radiopuig-reig.net i, en diferit, per TV Puig-reig i Televisió del Berguedà.

La primera jornada del Fòrum 10 tindrà lloc aquest divendres dia 4 de novembre, a partir de les 20 h, i retrà homenatge a la figura de Maria Matilde Almendros, la manresana que va marcar una època com a locutora de ràdio. El periodista Enric Frigola, Pilar Goñi, comissària del Centenari de Maria Matilde Almendros, i Patricia Plaja, portaveu del govern de la Generalitat, parlaran del llegat d’Almendros, que el 1994 va participar en el Fòrum 10. A més, del 5 al 30 de novembre es podrà veure a la Biblioteca Guillem de Berguedà de Puig-reig l’exposició que glosa la trajectòria de la radiofonista. El periodista berguedà Manel Alías, que ha estat set anys corresponsal de TV3 a Rússia, protagonitzarà la segona sessió del Fòrum 10, el dia 11 de novembre (20 h). La xerrada del reporter portarà per títol Rússia, un gran escenari. L’any passat, Alías va publicar el llibre 'Rússia, l’escenari més gran del món', i aquests dies està presentant un altre volum, 'L’última victòria de l’URSS', on parla de l’esport com a motor de prestigi. Una setmana després, el dia 18 (20 h), serà un altre corresponsal qui passarà per Puig-reig. Xesco Reverter presentarà el llibre 'Estats Units, el país de les contradiccions', i parlarà de la seva experiència com a corresponsal de TV3 al país nord-americà. La cloenda del Fòrum 10 se celebrarà el 25 de novembre (20 h) amb la taula rodona Què entenem avui per comunicació?, en la qual hi participaran Saül Gordillo, director de principal.cat; Jordi Margarit, president de Ràdio Associació de Catalunya i vocal del Col·legi de Periodistes de Catalunya; i Jordi del Rio, Director General de Mitjans de Comunicació de la Generalitat. El Fòrum 10 està organitzat per l’entitat del mateix nom, Ràdio Puig-reig i l’Ajuntament de la localitat, i té el suport, entre d’altres, de Regió7. CALENDARI Divendres, 4 de novembre. Homenatge a Maria Matilde Almendros, amb Enric Frigola, Pilar Goñi i Patricia Plaja. Divendres, 11 de novembre. Manel Alías parlarà de Rússia. Divendres, 18 de novembre. Xesco Reverter parlarà dels Estats Units. Divendres, 25 de novembre. Taula rodona 'Què entenem avui per comunicació?', amb Saül Gordillo, Jordi Margarit i Jordi del Rio.