La figura del mestre Joan Just i Bertran és objecte d'una exposició a la Sala Polivalent de la Teneria (Arxiu Comarca), en el marc de l'Any Just que commemora el 125è aniversari de qui va ser una figura cabdal de la música a Igualada. Comissionada per Daniel Mestre i dissenyada per Carles Sala, la mostra parteix de textos extrets de les publicacions realitzades per Jordi Dalmau i altres autors. La inauguració tindrà lloc aquest divendres, 4 de novembre, a les 19 h amb entrada lliure.

L'exposició Mestre Joan Just i Bertran, 125 anys, que coincideix amb la celebració durant el 2022 de la Capital de la Cultura Catalana a Igualada, vol reinvidicar la importància que va tenir la feina que Just i Bertran va realitzar a la capital de l'Anoia durant trenta anys. Nascut el 5 d'octubre del 1897 a Sant Cugat de Sesgarrigues (Alt Penedès), Just es va traslladar a Igualada el 1931 i, fins a la seva mort, va destacar com a pedagog, director i compositor. Figures de la talla de Jordi Savall li reconeixen el mestratge, i els nombrosos actes que s'estan duent a terme enguany a la ciutat demostren que el seu llegat encara perviu. La mostra té el suport del Departament de Promoció Cultural de l'Ajuntament d'Igualada.