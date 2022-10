El Grup de Teatre de l’ACR de Fals estrena aquest dimarts (18 h, al Casal de Fals) Les nenes no haurien de jugar a futbol, de Marta Buchaca. L’obra, tal i com exposa Francesc Parcerisas, responsable de la direcció, tracta sobre la pederàstia i la violència de gènere, en format thriller, «de manera que enganxa, perquè res és el que havies pensat». Situa tres personatges a la sala d’espera d’un hospital. Entre ells no es coneixen, però els familiars que tenen a la UCI anaven al cotxe que s’ha accidentat.

Aquesta obra s’ha programat en motiu del Dia contra la Violència de Gènere, i se’n faran sis funcions. Després de Fals, a Canet de Fals (dissabte 12, 19 h), Fonollosa (diumenge 13, a 18 h), Camps (dissabte 19, 19 h), Manresa (divendres 25, 20 h, a l’Espai Plana de l’Om) i Sant Quirze Safaja (dissabte 26, 19 h). Totes les funcions són gratuïtes i hi haurà col·loqui.