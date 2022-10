Deu llibres en vint-i-set anys: aquest és el balanç de l’aportació de Lou Hevly, nascut a Seattle i resident a la ciutat de Manresa des de fa molt temps, a la divulgació de la llengua anglesa. El professor i col·laborador de Regió7 va aplegar un públic nombrós aquest dijous al vespre a la Llibreria Parcir per presentar el desè títol, Phrasal verbs. No n’hi ha per tant! El protagonista de la vetllada va estar acompanyat per Carles Riera.