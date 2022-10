El Zoom Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya atorgarà els seus Premis d'Honor als periodistes Olga Viza (Barcelona, 1958) i Antoni Bassas (Barcelona, 1961). La 20a edició del certamen se celebrarà del 22 al 27 de novembre a Igualada, tot i que hi haurà algunes activitats a Barcelona i també emissions en línia.

Antoni Bassas serà guardonat per "la llarga i reconeguda carrera professional com a periodista i guionista de ràdio i televisió", explica l'organització. El barceloní va començar amb 16 anys a la ràdio, i més tard va debutar a TV3 en els programes de Joaquim Maria Puyal. El 1988, amb 27 anys, es va posar per primera vegada davant la càmera per presentar el concurs Tres i Pics i Repicó. El 1991 va crear, amb l’actriu igualadina Lloll Bertran, el personatge còmic conegut com la Vanessa, que va assolir gran fama. El 1998, Bassas va crear, dirigir i presentar el talk-show històric Aquest any, cent!, dedicat a la història del Barça en el seu centenari, i del 2009 al 2013 es va convertir en el corresponsal de TV3 a Washington. Des de ja fa 19 anys, Bassas ha produït el programa Alguna Pregunta Més?, la versió radiofònica del qual va crear el 1994, "un espai que va significar un trencament formal amb els ritmes i continguts habituals a la ràdio de l’època". Entre altres premis, Bassas va guanyar el Premi Nacional de Periodisme el 2001, i el 2005 va rebre el Premi Nacional de la Comunicació. Així mateix, va rebre dos premis Ondas (1997 i 2014), i el 2018 va rebre el Premi Josep Pla de Literatura per l’assaig Bon dia, són les 8!, una crònica periodística dels anys que va dirigir i presentar El Matí de Catalunya Ràdio.

El festival també vol "homenatjar la llarga trajectòria de la periodista i presentadora de ràdio i televisió" Olga Viza, actualment col·laboradora de la Cadena SER Catalunya i RNE. Viza va iniciar la seva carrera professional el 1979 participant al programa Polideportivo de TVE, on es va especialitzar en la informació esportiva. Més endavant, des de mitjans dels 80 i fins a principis dels 90, la catalana va treballar en el programa Estadio 2, encarregant-se de la secció d’esports. Entre molts altres esdeveniments esportius, ha cobert tres mundials de futbol i sis edicions dels Jocs Olímpics, "amb especial implicació en els que es van celebrar a Barcelona el 1992". Durant onze anys, Olga Viza va editar i presentar els informatius a Antena 3. El 2004, va presentar el programa No es lo mismo de Telecinco, i més endavant va realitzar el programa d’entrevistes Habitación 623 a La Sexta. També ha sigut directora i presentadora dels magazins de matí i tarda de RNE. L'any 2008 va moderar el debat cara a cara de José Luis Rodríguez Zapatero i Mariano Rajoy. En aquesta època, també treballava a la ràdio, conduint el programa del vespre El tranvía de Olga, a RNE, cadena on després també va conduir Las Mañanas de Radio 1. Viza també col·labora en mitjans de premsa escrita com l'esportiu Marca. En el capítol dels guardons, Viza ha rebut el Premi Acadèmia TV a la millor comunicadora de programes informatius i el Premi Ondas a la millor presentadora d’informatius de la televisió i, enguany, se li ha concedit el Premi Ofici de Periodista 2022, que atorga el Col·legi de Periodistes de Catalunya.

Olga Viza i Antoni Bassas recolliran els premis del Zoom en la gala de cloenda del festival, que tindrà lloc el dissabte 26 de novembre al Teatre Municipal Ateneu d’Igualada.