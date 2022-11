L’artista manresana Sara Villarta Rodó protagonitza l’exposició ‘Paisatges urbans’, que s’inaugura aquest dijous 3 de novembre a les 18 h a l’Espai Plana de l’Om de la capital bagenca. La proposta forma part del programa Contemporanis que organitza la Taula d’Arts Visuals de la Catalunya Central, i es podrà veure amb entrada lliure fins al 27 d’aquest mateix mes. Del 3 al 22 de desembre itinerarà a Can Puget de Manlleu (Osona).

Llicenciada en Comunicació Audiovisual i Multimèdia per l’ERAM, centre adscrit a la Universitat de Girona, Villarta s’ha format en diverses disciplines artístiques, des de la fotografia a la pintura i ha mostrat la seva feina en exposicions individuals i col·lectives. Així mateix, Villarta és professora de l’Associació de Circ La Crica, de Manresa, i està preparant el seu primer espectacle.

Paisatges urbans és una proposta de transformació de parets de l’espai urbà en paisatges imaginaris que inclouen formes humanes en moviment. La voluntat de Villarta és fer de l’individu que dibuixa com una representació de si mateixa a la recerca d’orientació entre carrers plens de formigó.

Més enllà d’aquesta dimensió conceptual, la polifacètica artista també reflexiona sobre el fet de mirar com un principi estètic. Per a Villarta, el fet d’observar pot ser un exercici altament recomanable per trobar en els nostres paisatges quotidians detalls que ens passen desapercebuts per culpa de les presses.

L’exposició es fa ressò de les parets pintades per Villarta i s’anticipa a l’elaboració d’un llibre que concentrarà en un mateix objecte els espais intervinguts que estan allunyats els uns dels altres.

El projecte de la TAVCC té la col·laboració dels ajuntaments de Manresa i Manlleu i de la Fundació Ars Garriga Mir. Villarta va ser una de les artistes seleccionades en el cicle Contemporanis del 2022. El programa vol recuperar la condició de l’Espai Plana de l’Om com a centre expositiu d’art contemporani, així com donar oportunitats a artistes emergents.

Els artistes seleccionats en l’edició del 2023 es poden consultar en aquest enllaç.