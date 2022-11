Aquestes són les sessions del Cicle Gaudí que es faran aquest novembre a la Catalunya central

El Cicle Gaudí portarà aquest mes de novembre el documental de Carla Simón distingit amb l'Os d'Or al Festival de Berlín, Alcarràs, a les sales adherides al programa de la Catalunya central. Cal recordar que Alcarràs ha fet història per uns quants motius. Parla de temes tan poc tractats al cinema modern com les profundes transformacions de la vida al camp, la falta d’atenció col·lectiva al món rural i els vincles familiars com a garants de les tradicions en perill d’extinció. Els protagonistes són els Solé, un clan que cada anys es reuneix en aquesta població de Lleida per a la collita del préssec. Enguany, però, serà l’última, perquè la instal·lació d’unes plaques solars a la seva parcel·la alterarà els seus costums.

Et resumim les sales, l'hora i el dia en què podràs veure el documental estrella del Festival de Berlín: Avinyó : El Catalunya, diumenge 20, 18.00 h

: El Catalunya, diumenge 20, 18.00 h Balsareny Sala: El Sindicat, diumenge 4 desembre, 18.00 h

Cardona: Teatre Els Catòlics, diumenge 20, 18.00 h

Navarcles: Teatre-auditori A. S., Mas divendres 25, 20.30 h

Sallent: Espai Fàbrica Vella, diumenge 27, 18.00 h

Sant Fruitós: Teatre Casal Cultural, diumenge 27, 18.30 h

Sant Vicenç: Teatre El Coro, diumenge 20, 18.00 h

Santa Maria d’Oló: Espai Hemalosa, diumenge 20, 18.00 h

Berga: Teatre Patronat, dijous 17, 20.30 h

Bellver de Cerdanya: Teatre Escoles Velles, diumenge 13, 18.00 h

Sant Llorens de Morunys: Teatre Municipal, diumenge 27, 18.00 h

Solsona: Teatre Comarcal, divendres 25, 21.30 h

Calaf: Casino de Calaf, divendres 25, 21.00 h

Capellades: La Lliga, divendres 18, 19.00 h

Igualada: Ateneu Cinema, dijous 17, 20.00 h

Martorell: Auditori Joan Cererols, divendres 25, 19.00 h