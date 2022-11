La Pegatina, Buhos, Stay Homas, Las Karamba, Suu, Pelukass, Banda Neon, La Principal de la Bisbal, Dàmaris Gelabert, i la Festa Major de Lleida són alguns dels nominats a les diferents categories dels Premis ARC 2022. Per primer cop, els premis que atorga l'Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya surten de Barcelona i es traslladen a Lleida en una gala que tindrà lloc el 30 de novembre al Teatre de la Llotja.

La presidenta d'ARC, Raquel Bassas, ha destacat l'objectiu de potenciar la contractació artística a la demarcació de Lleida i "equilibrar culturalment el territori" en un any que el sector preveu superar les xifres registrades al 2019 després de dos anys on pràcticament no s'ha treballat.