Espartac Peran: «He fet el llibre perquè ja n’hi ha prou d’amagar la mort i no parlar-ne»

Al seu germà Eliseu, l’Espartac Peran (Mataró, 1972) no el va arribar a conèixer mai però la presència del germà mort als 9 anys va ser un record impossible de superar per uns pares que van traspassar amb quatre mesos de diferència quan el periodista ja era adult i ells encara massa joves. Presentador d’informatius i de programes d’entreteniment a TV3 com Bocamoll i Divendres, ara publica Tres desitjos abans de morir (La Campana), un llibre del qual avui (19 h) parlarà a l’Escola Joviat de Manresa en un acte obert al públic que conduirà la professora Núria Alsina.

Ha descol·locat molta gent amb aquest llibre sobre la mort?

La frase «no ho hagués dit mai» no ha sortit gaire, i això em fa content. Diem que la mort és un tabú, que no se’n parla, però a la meva vida no ho ha estat mai. Després de publicar el llibre he vist que no és un tabú, la gent té moltes ganes de parlar-ne. Però l’hem expulsat de la plaça pública.

S’ha trobat més ganes d’abordar el tema del que havia imaginat?

Quan poses el tema de la mort damunt la taula, la gent en parla. És veritat que hi ha persones a qui els fa por, però si tractes el tema amb naturalitat, també entren a la conversa. Hem de recordar el que feien els nostres pares, els avis, ... ens ho han fet oblidar per interessos econòmics i socials.

Per què es va decidir a explicar tot això en un llibre?

El llibre l’he fet amb molt patiment. L’he tingut vint anys al cap i he trigat dos a escriure’l. Som un país molt especial, temia que diguessin «aquest de què va», «qui es pensa que és», «un altre llibre d’autoajuda», ... En cap cas, però, canto les meves penes enlloc, he fet un llibre per acompanyar, no un llibre que et salvi, sinó un que et porti a abraçar els teus pares. A tots ens arribarà, espavila! Ja n’hi ha prou de no parlar de la mort.

Ha explicat el que tenia previst?

Jo no volia parlar de mi, però des de l’editorial em van fer veure que si no explicava el que jo he passat, el lector no connectaria. Em feia por que la gent pensés que jo tenia ganes de dir que malament ho he passat. Però no era això, he fet una reflexió sobre la mort perquè, en llegir-la, el lector pensi en els seus pares, la parella, els fills, ...

I ha estat així?

He rebut missatges preciosos a les xarxes, el llibre porta set o vuit setmanes al capdavant de les llistes de vendes. En la presentació de Barcelona, el Xavi Coral va dir que li sorprenia que algú es preguntés d’on surt aquest Espartac que parla de la mort, perquè la gent propera sap que sempre n’he parlat. Això no vol dir que no tingui pors ni dubtes. Però com a persona tinc dret a parlar-ne. No hem de bandejar els sentiments.

Pot ser que la pandèmia ens hagi posat la mort al davant?

L’ha posat al davant de les famílies que no van poder abraçar ni acomiadar els seus parents, que no els van poder enterrar, això és molt fort, molt greu, traumàtic. Fer el dol així ha de ser molt complicat. A tota aquesta gent, el virus els ha posat cara a cara amb la mort, però vull veure si la mort ens ha fet més normals a tots o, ara que ja fem vida normal, ens en tornarem a oblidar.

Vostè afirma en el llibre que «la meva dèria és la mort».

Hi ha una passió periodística per veure la mort, el que hi ha al voltant, el que vetlla, el que dóna el condol, les funeràries, els moviments socials, ... M’obsessiona la mort perquè no se’n parla.

Per què no se’n parla? En el llibre parla d’altres cultures on la vivència de la mort és més present en el dia a dia.

No pretenc contraposar el que es fa aquí amb el que es fa a altres llocs. En nom d’una pretesa modernitat, pel fet que la mort ens molesta, i perquè és massa trista i volem estar feliços tota l’estona, hem tapat la mort. Però ara toca destapar-la.

I anem en el bon camí?

Sí, perquè la mort sempre arriba, no la nostra, que també, és clar, sinó la dels amics, la gent propera, ... i com més tapem aquest fet, menys eines tindrem per afrontar-ho quan arribi i la clatellada serà més gran.

Escoltar i acompanyar són dos verbs que destaca especialment.

A vegades volem ser més protagonistes que el mort, i anem a la vetlla pensant a veure què direm, i diem coses que no toquen. Donar la mà i abraçar és el millor que podem fer.

S’han de recuperar els rituals?

Sí, crec que sí. Un ritual pot ser mirar el mar o seure en un banc, la consciència de saber on hi ha enterrada la persona que estimem o on es van escampar les cendres. Pot passar que, al cap dels anys, tinguem la necessitat d’anar-hi. Vivim en una societat en la que no tens ni temps de dir que estàs trist.

Com n’hem de parlar als nens?

Amb naturalitat, preguntant les coses. «Vols anar a l’enterrament de l’avi?».’ No donar per fet que no hi han d’anar i que si no hi van no patiran, perquè això pot passar factura més endavant. Patir és el millor aprenentatge.

Hi ha qui diu que potser arribarà el dia que no ens morirem.

Es diuen moltes ximpleries.